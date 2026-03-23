Weekly Love Horoscope: 23 से 29 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें भविष्यफल
Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।
Weekly Love Horoscope 23- 29 March 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है।
जानें इस सप्ताह 23- 29 मार्च, 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- इस हफ्ते प्रेमी से सीधी बात करें। रिलेशन में हैं तो अपने फ्यूचर को लेकर खुलकर बात करें। ये मानकर न चलें कि सामने वाला सब समझ रहा है। सिंगल हैं तो डेट से पहले सामने वाले के गोल्स जरूर जान लें। साफ बात से कन्फ्यूजन नहीं होगा।
वृषभ राशि- इस हफ्ते प्यार में पैसे और सिक्योरिटी की बात अहम रहेगी। सिंगल लोग ऐसे पार्टनर की तरफ जाएंगे जो फाइनेंशियल तौर पर स्थिर हो। रिलेशन में हैं तो पैसों को लेकर साथ बैठकर प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। इससे तनाव कम होगा।
मिथुन राशि- इस हफ्ते बात साफ रखना जरूरी है। जो सोच रहे हैं, वही बोलें। सिंगल हैं तो नए कनेक्शन में क्लैरिटी रखें। रिलेशन में हैं तो अपनी जरूरतें साफ बताएं। घुमाकर बात करने से गलतफहमी बढ़ सकती है।
कर्क राशि- इस हफ्ते आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे। सिंगल लोग ऐसे साथी की तलाश में रहेंगे जिस पर भरोसा किया जा सके। रिलेशन में हैं तो भावनात्मक सुरक्षा ज्यादा जरूरी लगेगी। घर और रिश्ते दोनों पर ध्यान दें।
सिंह राशि- इस हफ्ते शब्दों से ज्यादा काम मायने रखेगा। सिंगल लोगों को सामने वाले के छोटे-छोटे जेस्चर से समझ आएगा कि वो सीरियस है या नहीं। रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ भरोसा और साथ निभाना ज्यादा जरूरी रहेगा।
कन्या राशि- इस हफ्ते रिश्ते में समझदारी से काम लेना होगा। सिंगल हैं तो सही पार्टनर ढूंढने के लिए थोड़ा प्लान बनाएं। रिलेशन में हैं तो साथ मिलकर चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। छोटी प्लानिंग भी काम आएगी।
तुला राशि- इस हफ्ते रिश्तों में बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा। सिंगल हैं तो जल्दी वादा न करें। रिलेशन में हैं तो अपनी उम्मीदें साफ रखें। देने और लेने दोनों का संतुलन बनाए रखें।
वृश्चिक राशि- इस हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। सिंगल लोग नए कनेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। रिलेशन में हैं तो भरोसा बनाए रखना जरूरी रहेगा। रोज के छोटे काम भी रिश्ता मजबूत करते हैं।
धनु राशि- इस हफ्ते नए अनुभव मिल सकते हैं। सिंगल लोग नए ग्रुप या जगहों पर लोगों से मिल सकते हैं। रिलेशन में हैं तो अपने और पार्टनर के बीच बैलेंस बनाए रखें। आजादी और जिम्मेदारी दोनों साथ रखें।
मकर राशि- इस हफ्ते रिश्ते में सीरियसनेस जरूरी है। सिंगल हैं तो दिखाना होगा कि आप स्थिर रिश्ता चाहते हैं। रिलेशन में हैं तो एक-दूसरे के साथ समय बिताना और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना जरूरी रहेगा।
कुंभ राशि- इस हफ्ते दिमाग से जुड़ाव ज्यादा अहम रहेगा। सिंगल लोग ऐसे साथी की तरफ आकर्षित होंगे जो सोच में मैच करे। रिलेशन में हैं तो अपने वैल्यू और सोच पर बात करें। इससे रिश्ता आगे मजबूत होगा।
मीन राशि- इस हफ्ते रिश्ते में प्लान बनाना जरूरी है। सिंगल हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। रिलेशन में हैं तो मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग करें। धीरे-धीरे चलेंगे तो चीजें सही रहेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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