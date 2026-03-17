Weekly Love Horoscope: 22 मार्च तक कैसा रहेगा आपका समय? लव लाइफ में हो सकते हैं ये बदलाव, पढ़ें भविष्यफल
Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।
Weekly Love Horoscope 16 March- 22 March 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के हिसाब से इस हफ्ते मेष से लेकर मीन राशि वालों को अपनी लव लाइफ को सही और बैलेंस्ड बनाए रखने के लि अपनी ओर से कुछ एफर्ट्स डालने होंग।कई राशियों को जल्दबाजी से बचना चाहिए वहीं कुछ राशि के लोगों को समझना होगा कि इस हफ्ते किन चीजों पर ओवररिएक्टन हीं करना है। नीचे जानें इस सप्ताह 16 मार्च से लेकर 22 मार्च 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल-
नीचे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल
मेष (Aries): इस पूरे हफ्ते मंगल से आपको बहुत एनर्जी मिलने वाली है। इस एनर्जी को संभलकर इस्तेमाल करना जरूरी है नहीं तो टकराव की स्थिति पैदा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो अभी किसी नए शख्स से मिलने की जल्दी ना करें। जो लोग रिश्ते में हैं वो गुस्से में कोई रिएक्शन ना दें। ऐसा करेंगे तो फालतू का शक पैदा होगा। पार्टनर से कोई सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें।
वृषभ (Taurus): शुक्र के चलते आपको समझ आएगा कि रिश्ते के लिए मजबूत नींव कितनी जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी शख्स को चुनें जो आपके पर्सनल स्पेस को अहमियत देता हो। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने भरोसे से पार्टनर को सुरक्षा का एहसास दिलाएं। उन पर कंट्रोल ना करें। ज्यादा पजेसिव होने के चक्कर में चीजें खराब हो सकती हैं। पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें।
मिथुन (Gemini): बुध के प्रभाव के चलते रिश्ते में बातचीत जरूरी होगी। अगर आप सिंगल हैं तो मैसेज भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कुछ गलत तरीके से आप कुछ ना भेज दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो किसी भी तरह की गलतफहमी को क्लियर कर दें। समय पर चीजों को सुलझा देने से वो बाद में बड़ी नहीं बनती हैं।
कर्क (Cancer): चंद्रमा की वजह से आपकी फीलिंग्स गहरी हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे शख्स को तलाशें जो आपकी फीलिंग्स को ठीक से समझ पाएं। जो लोग रिश्ते में हैं वो ये उम्मीद ना करें कि पार्टनर खुद सब कुछ समझ जाएगा। अपनी जरूरतों को क्लैरिटी के साथ कहें।
सिंह (Leo): सूर्य का प्रभाव इस राशि पर ज्यादा रहेगा। पार्टनर पर ध्यान दें। अगर किसी के साथ रिश्ता शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसे समझ लें और अपने बारे में भी उसे समझाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें। पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश करें।
कन्या (Virgo): बुध की एनर्जी के चलते आप रिश्ते में चीजों को समझदारी के साथ हैंडल कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी शख्स को छोटी-मोटी कमी के चलते इग्नोर ना करें। अच्छी बातों पर ध्यान दें। इससे रिश्ते में मजबूती आती है।
तुला (Libra): शुक्र की एनर्जी से आपको समझ आएगा कि प्यार के मामले में बैलेंस्ड फैसला लेना कितना जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश ज्यादा ना करें। अगर आप रिश्ते में हैं किसी भी फैसले के लिए अपने साथ-साथ पार्टनर की बात को भी अहमियत दें।
वृश्चिक (Scorpio): मंगल की एनर्जी के चलते आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो भरोसा बनने में समय लगेगा। अगर आप रिश्ते में हैं को पार्टनर पर भरोसा करना सीखें। पार्टनर के फोन और निजी चीजों को चेक ना करें। खुलकर और ईमानदारी से बात करें।
धनु (Sagittarius): गुरु के चलते लव लाइफ में एक्साइमेंट महसूस होगा। अगर आप सिंगल हैं तो शुरुआत में ही अपने पार्टनर को अपने पर्सनल स्पेस के बारे में बता दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी आजादी और रिश्ते के बीच संतुलन बनाकर चलें। ऐसा करने से आप भी अच्छा महसूस करेंगे।
मकर (Capricorn): शनि की एनर्जी के चलते भावनात्मक दीवारें थोड़ी कमजोरी होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से खुलकर मिलें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर से अपनी फीलिंग्स खुलकर बताएं। जब दोनों लोग अपने दिल की बात बताते हैं तभी असली नजदीकी आती है।
कुंभ (Aquarius): आपकी सोशल लाइफ अभी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपका अंदाज लोगों का ध्यान आपकी ओर लाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो ध्यान रखें कि आपकी अलग सोच और व्यवहार से पार्टनर को गलतफहमी ना हो।
मीन (Pisces): चंद्रमा के चलते आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ सकती है। ये कई बार अच्छा भी होता है लेकिन आपकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी अजनबी के बारे में ज्यादा ना सोचें। अगर आप रिश्ते में तो ओवरथिकिंग करके नेगेटिव ना सोचें। पार्टनर पर भरोसा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें