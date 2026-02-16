Weekly Love Horoscope: 16- 22 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें भविष्यफल
Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।
Weekly Love Horoscope 16- 22 February 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 16- 22 फरवरी, 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- इस हफ्ते रिश्तों में भरोसा बनाने के लिए समय लें। बड़े-बड़े वादों या दिखावे से ज्यादा, छोटे काम ज्यादा असर दिखाएंगे। जैसे कोई प्यारा सा मैसेज, वादा निभाना या मुश्किल वक्त में साथ देना। दिल को किसी पर भरोसा करने में वक्त लगता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। रोज़ की छोटी-छोटी कोशिशें प्यार को गहराई देती हैं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, इसे लगातार निभाना पड़ता है।
वृषभ राशि- इस हफ्ते पुरानी बातों को तभी उठाएं जब उनसे सुलह या मन का बोझ हल्का हो सके। अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ें। किसी मुद्दे पर उलझने की बजाय एक गहरी सांस लें और शांत रहकर बात करें। अगर साफ-साफ समझना चाहते हैं तो अपनी फीलिंग्स आराम से रखें। अगर नहीं, तो बस इस पल में रहें और पुराने दर्द को भरने का मौका दें। थोड़ा स्पेस देने से रिश्ता बेहतर बनेगा।
मिथुन राशि- अपने रिश्ते में देने और पाने का बैलेंस देखें। अगर एक ही इंसान ज्यादा कोशिश कर रहा है तो अपनी बात शांति से रखें। प्यार गिनती करने का नाम नहीं, बल्कि साथ निभाने का नाम है। इस हफ्ते अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखें और रोज़मर्रा की जिंदगी में साथ रहने का एहसास बनाए रखें।
कर्क राशि- खुलकर अपनी बात रखना कमजोरी नहीं है। इस हफ्ते अपनी सॉफ्ट साइड दिखाएं। एक बार में सब कुछ शेयर करना जरूरी नहीं, जितना दिल कहे उतना ही कहें। सही इंसान आपकी बातों को समझेगा और आपको अपनापन देगा।
सिंह राशि- कोई भी आपके मन की बात अपने आप नहीं समझ सकता। अगर आपको समय, प्यार या साफ जवाब चाहिए तो सीधे कहें। जितना इंतजार करेंगे, उतना तनाव बढ़ेगा। साफ बोलेंगे तो आपको भी राहत मिलेगी और सामने वाले को भी।
कन्या राशि- इस हफ्ते भावनाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। अगर कोई करीब होकर भी थोड़ा दूर लग रहा है तो उसे समय दें। आपका धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाएगा। खुद के साथ भी नरमी रखें, इससे आगे चलकर रिश्ता बेहतर बनेगा।
तुला राशि- अगर कोई मुश्किल बात करनी है तो जीतने के इरादे से नहीं, समझने के इरादे से करें। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी। हर बात पर सहमति जरूरी नहीं, लेकिन एक-दूसरे की बात सुनना जरूरी है। इससे रिश्ता मजबूत होगा।
वृश्चिक राशि- साझा प्लान आपको करीब लाते हैं, लेकिन तब जब दोनों की सुनी जाए। देखें आप कहीं ज्यादा दे तो नहीं रहे या खुद को बहुत रोक तो नहीं रहे। अपनी और पार्टनर की भावनाओं की सीमा का सम्मान करें। बैलेंस से भरोसा बढ़ेगा।
धनु राशि- बड़े रोमांटिक जेस्चर से ज्यादा आपकी मौजूदगी काम आएगी। समय पर जवाब देना, छोटी बातें याद रखना और हालचाल पूछना ज्यादा असर करेगा। प्यार को जमीन से जोड़े रखेंगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा।
मकर राशि- अगर किसी से दूरी महसूस हो रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। बिना आरोप लगाए दिल से बात करें। कई बार सिर्फ “मुझे हमारी कमी महसूस हो रही है” कहना ही काफी होता है। इस हफ्ते ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्ता फिर जुड़ सकता है।
कुंभ राशि- प्यार को जबरदस्ती प्लान न करें। जब मौका बने, तब अपनापन दिखाएं। अचानक गले लगना, साथ हंसना या चुपचाप बैठना भी काफी है। प्यार को नेचुरल तरीके से बढ़ने दें।
मीन राशि- दिल की बातें कहने का सही समय चुनें। जब दोनों शांत हों, तभी बात करें। गुस्से में कही बात गलत असर डाल सकती है। क्या कहना है जरूरी है, लेकिन कब कहना है, यह भी उतना ही जरूरी है।
लेखक के बारे में: Yogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
