Saptahik Rashifal : इस सप्ताह इन 4 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

संक्षेप: Lucky Zodiac Signs Rashi 20-26 October 2025 : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, ये सप्ताह (20-26 अक्टूबर 2025) तक का समय किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है-

Sun, 19 Oct 2025 02:45 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs (20-26 October 2025): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हर व्यक्ति की राशि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ग्रह शुभ स्थिति में रहते हैं तो कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतियाँ लेकर आता है। ग्रहों की इन्हीं गतियों के आधार पर साप्ताहिक राशिफल तैयार किया जाता है। इस हफ्ते (20 से 26 अक्टूबर 2025) ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। आइए जानते हैं इस सप्ताह को किन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। मेहनत करने से आपके सभी कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और लेन-देन के मामलों में सफलता मिलेगी। निवेश करने के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। कार्यों में सफलता पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी और व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। साथ ही जीवनसाथी के साथ समय बिताना भी सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह शुभ फल प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा और धन-लाभ के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी। इसके अलावा, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
