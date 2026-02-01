Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saptahik Rashifal Weekly Horoscope Budh Shukra Gochar Rashi Parivartan Effects on 12 zodiac signs
इस सप्ताह बुध और शुक्र बदलेंगे चाल, कुंभ में प्रवेश से जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

इस सप्ताह बुध और शुक्र बदलेंगे चाल, कुंभ में प्रवेश से जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

संक्षेप:

फरवरी का यह सप्ताह ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इसकी वजह है बुध और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। इस सप्ताह बुध और शुक्र दोनों अपनी चाल बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव-

Feb 01, 2026 06:34 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फरवरी का यह सप्ताह ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इसकी वजह है बुध और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। इस सप्ताह बुध और शुक्र दोनों अपनी चाल बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और फैसलों का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, पैसा, सुख-सुविधा और रिश्तों से जुड़ा ग्रह है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का एक ही सप्ताह में राशि बदलना सभी 12 राशियों के जीवन पर असर डाल सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि को बदलाव, नई सोच और भविष्य की योजनाओं से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान लोगों की सोच, फैसले और रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि- इस सप्ताह मेष राशि वालों को करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। कामकाज में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। रिश्तों में बातचीत से बात बनेगी।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए यह समय पेशेवर जीवन में बदलाव का है। नौकरी या व्यापार में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। पैसों को लेकर सतर्क रहें, निवेश से पहले सोच-विचार जरूरी है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। अटके काम पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। रिश्तों में स्पष्टता आएगी।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह भावनाओं में बहने से बचना होगा। पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी दिखाना जरूरी है। परिवार में किसी मुद्दे पर बातचीत से समाधान निकलेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों के लिहाज़ से अहम है। पार्टनरशिप और शादीशुदा जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज में व्यस्तता बढ़ाने वाला रहेगा। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर राहत लेकर आ सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा। रचनात्मक कामों में मन लगेगा।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें राशिफल

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना होगा। घर से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन जरूरत की चीजों पर खर्च फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि- धनु राशि के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं का है। बातचीत और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक संकेत हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

मकर राशि- मकर राशि वालों को पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे। काम के मोर्चे पर स्थिरता रहेगी।

ये भी पढ़ें:फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन राशियों को मिल सकते हैं शुभ समाचार

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास रहने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों इसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए मौके सामने आएंगे। रिश्तों और करियर दोनों में बदलाव संभव है।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा आत्ममंथन का है। पुराने मुद्दों को सुलझाने का मौका मिलेगा। खर्च सोच-समझकर करें और सेहत का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Kumbh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने