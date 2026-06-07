8-14 जून लव राशिफल: इन राशियों की चमकेगी लव लाइफ, मिलेगा पार्टनर का पूरा साथ
नया हफ्ता शुरू हो रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि प्यार और रिश्तों के मामले में आने वाले दिन कैसे रहेंगे। किसी के लिए यह हफ्ता खुशियां लेकर आ सकता है तो किसी को अपने रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है।
Saptahik Rashifal 8-14 June 2026 Weekly Love Horoscope, साप्ताहिक लव राशिफल: नया हफ्ता शुरू हो रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि प्यार और रिश्तों के मामले में आने वाले दिन कैसे रहेंगे। किसी के लिए यह हफ्ता खुशियां लेकर आ सकता है तो किसी को अपने रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए साथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
मेष राशि- मेष राशि के लोगों का मन इस हफ्ते रिश्तों पर ज्यादा रहेगा। साथी के साथ पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। अगर किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो उसे खत्म करने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। साथी का सहयोग मिलेगा। किसी पुरानी बात को लेकर चल रही नाराजगी भी खत्म हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बात शुरू हो सकती है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोग इस हफ्ते अपने रिश्ते को लेकर खुश नजर आ सकते हैं। साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी। एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। मन हल्का रहेगा।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और मन की बातें साझा कर पाएंगे।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचना होगा। साथी की बात को समझने की कोशिश करें। सप्ताह के आखिर तक माहौल बेहतर होता नजर आएगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं, उनकी बात आगे बढ़ सकती है।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। कुछ लोगों को पुराने दोस्त के रूप में नया प्यार भी मिल सकता है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। साथी से खुलकर बात करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिश्ते पहले से मजबूत हो सकते हैं।
धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए प्यार के मामले में यह हफ्ता अच्छा रह सकता है। जिससे बात करना चाहते हैं, उससे बातचीत बढ़ सकती है। मन खुश रहेगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। साथी का सहयोग मिलेगा। किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिल सकता है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रह सकता है। रिश्तों में चल रही खटास कम होगी। साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए प्यार के मामले में समय अच्छा रहेगा। जो लोग अकेले हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वहीं रिश्ते में मौजूद लोगों का साथी के साथ जुड़ाव और मजबूत होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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