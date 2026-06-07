साप्ताहिक राशिफल 8-14 जून: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-धन में होगा बड़ा फायदा
Saptahik Rashifal: इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।
Saptahik Rashifal, Weekly Horoscope: जून के इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में बदलाव, पैसों की स्थिति, पारिवारिक तालमेल और सेहत- इन सभी मामलों में यह हफ्ता असर डाल सकता है। जरूरी यह है कि आप जल्दबाजी से बचें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह में कुछ राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो कुछ राशि वाले थोड़ा सावधान रहें।
आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह-
मेष राशि: मेष राशि की स्थिति इस समय आपके अंदर एक ऊर्जा भरा हुआ है और ऊर्जा से ओत-प्रोत हैं। प्रेम, संतान की स्थिति बड़ी अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा। सरकारी तंत्र से लगाव, जुड़ाव इस समय भरपूर है और एक व्यावसायिक ऊर्जा आप में, सौम्यता, व्यावसायिक सौम्यता कहते हैं इसको, वह भरपूर आ चुकी है। जीवनसाथी भी तरक्की कर रहे हैं, बस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और मध्य खर्चीला, अनाप-शनाप खर्चे होंगे। तो थोड़ा सा सप्ताह की शुरुआत और मध्य आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अंत जैसे ही सप्ताह का आएगा, अंत, दूसरा दिन, अंतिम दूसरा-तीसरा दिन, उससे आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। ऊर्जा और बढ़ जाएगी, जो चाहेंगे वह होगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, करियर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लाल वस्तु पास रखना अच्छा होगा।
वृषभ राशि: वृषभ राशि को थोड़ा सा क्रोध पर काबू करना पड़ेगा। बाकी स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। धन की स्थिति आपकी स्ट्रांग हो रही है, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी हो रही है। करियर बहुत आगे जा रहा है। थोड़ा खर्चीला समय है, लेकिन सही, सही जगह पर खर्च हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भी नए व्यापार की शुरुआत मत करिएगा। इसके बाद जो मध्य होगा, वह आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा, अच्छे समाचार मिलेंगे। अंत खर्चीला होगा, तो थोड़ा सा बच के निकलिएगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि: अत्यंत शुभकारी समय। यह एक वरदान सा समय है आपके जीवन का; स्वास्थ्य के लिए, प्रेम-संतान के लिए, व्यापार के लिए। आप इन दिनों शब्द साधक बने हुए हैं। आपके मुख से जो निकल रहा है, वह हो रहा है। जो लोग वाणी प्रधान कार्य करते हैं, वह 13 महीने में बहुत आगे चले जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य मत करिएगा, थोड़ा अपमानित होने का भय रहेगा। मध्य में व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के साथ चढ़ाव बनने लगेगा और अंत में नए-नए मार्ग से पैसे आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लाभप्रद, लाभप्रद यात्रा करने की स्थिति बनेगी। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: कर्क राशि के लिए इन दिनों बहुत ही वंडरफुल टाइम है। यह आपकी बहुत ही इंतज़ार की स्थिति खत्म होती है। आप शुभता के प्रतीक बनेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आपके बारे में लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। आप ओजस्वी-तेजस्वी माने जाएंगे। आप बहुत ही एक सृजनात्मक क्षमता वाले माने जाएंगे, तो वंडरफुल टाइम है। स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, संतान हो, व्यापार हो, बहुत अच्छा। बस सप्ताह की शुरुआत थोड़ा बचकर पार करिए, चोट-चपेट देने वाला होगा। मध्य भी अपमानित होने वाला रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा शुरू और मध्य ध्यान रखिएगा। अंत में व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, राजनीतिक लाभ होगा और व्यावसायिक स्थिति तो मतलब एक शुभ वंडरफुल टाइम है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि: स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली, लेकिन उच्च है, बहुत अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। शुभ कार्यों में खर्च की स्थिति शुरू होगी, जो थोड़ा परेशान करेगी आपको, लेकिन अत्यंत शुभकारी होगा। सप्ताह की शुरुआत में स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मध्य में अपमानित होने का भय रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और अंत में व्यापारिक सफलता कूट-कूट के मिलेगी। एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी शुरू हो जाएगी, तो यह अच्छी स्थिति है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कन्या राशि: स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, लेकिन व्यापार अत्यंत अच्छा है। वंडरफुल टाइम है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। उदर रोग (पेट की समस्या) से थोड़ा परेशान रहेंगे। मध्य में जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अंत खराब होगा, चोट-चपेट देने वाला होगा, थोड़ा बचकर पार करिएगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि: तुला राशि की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इन दिनों भाग्य कुछ ज़्यादा ही साथ देगा, तो एक अत्यंत शुभकारी समय दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें, थोड़ा मध्यम मानसिक रूप से रहेगा। मध्य में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और अंत में जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। वंडरफुल टाइम है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: सरकारी तंत्र से जुड़े रहें। प्रेम संतान की स्थिति आपकी पहले से काफी सुधर चुकी है, व्यापार भी आपका अच्छा है। बस, जीवनसाथी के साथ थोड़ी सी नरम-गरम स्थिति बनी हुई है, उस बात पे ध्यान रखिएगा। बस थोड़े दिनों की बात है। सप्ताह की शुरुआत में बड़ा गृह कलह दिख रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा घर में, थोड़ा बच के पार करिए। मध्य में बच्चों के सेहत पे ध्यान दीजिए, प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचिए। कोई निर्णय बड़ा मत लीजिएगा और अंत में शत्रुओं पर दबदबा कायम होगा और एक प्रबुद्धता और एक आप में पौरुष बढ़ेगा जिसकी वजह से आप सब कुछ जीत लेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी हो गई है। व्यापार अच्छा हो गया है। जीवनसाथी का के साथ कोई ऑप्शन अस्वीकार करिएगा। अगर आप आपने ऑप्शन पर ध्यान दे दिया तो बड़ा कलह होगा, बहुत ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा ऑप्शन पे ना विचार करें, मानसिक चंचलता, शारीरिक चंचलता पे ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत में नाक कान गला की परेशानी होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव होगा। मध्य में गृह कलह के संकेत हैं, बच के पार करें और अंत में बड़े अच्छे निर्णय लेंगे और ये निर्णय बहुत आगे तक लेकर जाएगा, विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: जीवनसाथी से जुड़ा हुआ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी-चाकरी से भी रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम के साथ अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश मत करिएगा और गंदी भाषा के प्रयोग से बचिए, अदरवाइज कुटुंबों में हलचल मचेगी। मध्य में व्यापारिक सफलता मिलेगी और कुछ नए व्यापार की तरफ जाएंगे और अंत में भूमि, भवन, वाहन के खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: स्वास्थ्य पहले से अच्छा, प्रेम-संतान अत्यंत अच्छा, व्यापार अत्यंत अच्छा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं होगा। मध्य में धन हानि का संकेत है, अभी जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे ना लगाएं। अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कुछ अपनों के साथ की वजह से कुछ बड़ा कर लेंगे। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मीन राशि: स्वास्थ्य अभी भी मध्यम बना हुआ है, लेकिन प्रेम-संतान, व्यापार की स्थिति बड़ी अच्छी है, धीरे-धीरे सुधार की तरफ आप जा रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, अनाप-शनाप खर्चे और अज्ञात भय सताएगा। मध्य में भी घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी और अवसाद की स्थिति रहेगी। अंत में लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी, अपनों में बढ़ोतरी होगी, कौटुंबिक सुख का मजा लेंगे और अच्छे भोजन का रसास्वादन करेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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