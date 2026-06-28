Saptahik Rashifal : कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान
Saptahik Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से ही राशिफल का आकलन किया जाता है। यह सप्ताह यानी 29 जून से 5 जुलाई का समय कई लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। किसी का रुका पैसा वापस मिल सकता है तो किसी को नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं।
Saptahik Rashifal, Weekly Horoscope: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से ही राशिफल का आकलन किया जाता है। यह सप्ताह यानी 29 जून से 5 जुलाई का समय कई लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। किसी का रुका पैसा वापस मिल सकता है तो किसी को नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस हफ्ते मेहनत का असर भी धीरे-धीरे दिखने लगेगा। हालांकि कुछ राशियों को गुस्से, जल्दबाजी और खर्चों पर कंट्रोल रखने की सलाह दी गई है।
आइए जानते हैं, 29 जून से 5 जुलाई तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा
मेष साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा। काम ज्यादा रहेगा, इसलिए थकान हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा भागदौड़ न करें। घर का माहौल ठीक रहेगा। प्यार के मामले में छोटी बात को बड़ा न बनाएं। काम-धंधा पहले की तरह चलता रहेगा। उपाय: शनिवार को काली चीज का दान करें।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है। जिस काम का इंतजार था, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में तारीफ मिल सकती है। कारोबार करने वालों को फायदा होगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। उपाय: हरी चीज अपने पास रखें।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल- इस सप्ताह मन थोड़ा परेशान रह सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर पैसा खर्च करें। सिर दर्द या आंखों की परेशानी हो तो लापरवाही न करें। काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। घर के लोगों का साथ मिलेगा। उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।
कर्क साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह अच्छी खबर लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। कमाई बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में फायदा होगा। घर में खुशी रहेगी और अपनों का साथ मिलेगा। उपाय: लाल चीज अपने पास रखें।
सिंह साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी काम अटके हैं तो उनमें राहत मिल सकती है। नौकरी में बड़े अधिकारी खुश रहेंगे। कारोबार में भी फायदा हो सकता है। घर में आपकी बात सुनी जाएगी। उपाय: पीली चीज अपने पास रखें।
कन्या साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। कहीं आने-जाने से फायदा हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
तुला साप्ताहिक राशिफल- इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहें। गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें। किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचें। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। उपाय: मां काली की पूजा करें।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। घर की पुरानी परेशानियां कम होंगी। कारोबार में फायदा होगा। सेहत पहले से ठीक रहेगी और मन भी खुश रहेगा। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
धनु साप्ताहिक राशिफल- इस सप्ताह कई अटके काम पूरे हो सकते हैं। जिन लोगों से मनमुटाव था, उनसे भी बात बन सकती है। रिश्तेदारों से अच्छी खबर मिल सकती है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उपाय: लाल चीज अपने पास रखें।
मकर साप्ताहिक राशिफल- इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्यार के मामले में गुस्से से बचें। काम पहले की तरह चलता रहेगा। धैर्य रखेंगे तो बात आपके पक्ष में जाएगी। उपाय: मां काली की पूजा करें।
कुंभ साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह घर-परिवार के लिए अच्छा रहेगा। जमीन, मकान या गाड़ी से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है। मां की सेहत में सुधार होगा। कारोबार में फायदा मिलने के योग हैं। पैसों की स्थिति भी ठीक रहेगी। उपाय: हरी चीज अपने पास रखें।
मीन साप्ताहिक राशिफल- यह सप्ताह मेहनत का अच्छा फल देगा। जिस काम में लगे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। परिवार का पूरा साथ रहेगा। सेहत ठीक रहेगी और सप्ताह के आखिर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उपाय: भगवान शिव का जल चढ़ाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि