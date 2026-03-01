Hindustan Hindi News
Saptahik Rashifal : मेष, सिंह, कुंभ को लाभ, धनु, मकर वाले रहें सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mar 01, 2026 10:07 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saptahik Rashifal: मार्च की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।

मेष राशि: काम में रफ्तार, सेहत पर ध्यान जरूरी

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह राहत लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें अब तेजी आने लगेगी। करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। व्यापार करने वालों को सलाह है कि किसी भी नए निवेश या डील से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा और जीवनसाथी का साथ मिलेगा। हालांकि, सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए दिनचर्या नियमित रखें।

वृषभ राशि: मेहनत रंग लाएगी

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की सराहना होगी। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। रिश्तों में आई दूरी कम होगी और परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री संभव है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान से बचें।

मिथुन राशि: जिम्मेदारी और लाभ दोनों

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन का है। काम ज्यादा रहेगा, लेकिन परिणाम भी संतोषजनक मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी छवि मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। खानपान पर ध्यान दें और अनियमितता से बचें।

कर्क राशि: खर्च और लाभ साथ-साथ

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है, खासकर सुख-सुविधाओं पर। आप अपने घर या लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है और बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को काम में संतोष मिलेगा। परिवार के साथ छोटी यात्रा संभव है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आराम की कमी से बचें।

सिंह राशि: आत्मविश्वास से सफलता

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा। कामकाज में मनचाहे परिणाम मिलने के संकेत हैं। व्यापार में मुनाफा और नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। नौकरी में आपकी प्रशंसा होगी। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी रहेगा। निजी जीवन में सुख-शांति रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

कन्या राशि: संयम से बनेगी बात

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है। काम का दबाव बढ़ेगा और सहयोग कम मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी बात भी विवाद बन सकती है। कानूनी या नियमों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। निजी जीवन में थोड़ा तनाव संभव है, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। सेहत को लेकर सजग रहें और पर्याप्त आराम करें।

तुला राशि: अवसरों का सप्ताह

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह तरक्की का संकेत दे रहा है। प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

वृश्चिक राशि: सूझबूझ से मिलेगी सफलता

वृश्चिक राशि के लोग इस सप्ताह अपनी समझदारी से हर चुनौती पार कर सकते हैं। नौकरी में सुधार और व्यापार में रुका पैसा मिलने की संभावना है। विरोधियों पर आपकी जीत होगी। निजी जीवन में जीवनसाथी का साथ मिलेगा और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत पर ध्यान दें और दिनचर्या संतुलित रखें।

धनु राशि: सतर्कता जरूरी

धनु राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहना होगा। मन में बेचैनी रह सकती है और काम में अपेक्षित पहचान न मिले तो निराशा हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और गलत संगति से दूर रहें। निजी जीवन में धैर्य बनाए रखें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मकर राशि: धैर्य और योजना की जरूरत

मकर राशि के लिए यह सप्ताह धैर्य की परीक्षा ले सकता है। काम में देरी हो सकती है और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। व्यापार में कागजी कार्रवाई मजबूत रखें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें। परिवार में संतुलन बनाए रखें और निजी बातें सीमित रखें। सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है।

कुंभ राशि: भाग्य देगा साथ

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित हो सकता है। अटके काम पूरे होंगे और प्रभावशाली लोगों से लाभ मिलेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मीन राशि: आत्मचिंतन का समय

मीन राशि के लिए यह सप्ताह संतुलन और आत्ममंथन का है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और मन शांति की तलाश करेगा। काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीदें न रखें। सेहत को लेकर सतर्क रहें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। धैर्य से लिया गया फैसला आगे लाभ देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

