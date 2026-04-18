साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह करियर और पैसों में होगा बड़ा बदलाव, जानें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Saptahik Rashifal: इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।

Saptahik Rashifal, Weekly Horoscope: इस सप्तह ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में बदलाव, पैसों की स्थिति, पारिवारिक तालमेल और सेहत- इन सभी मामलों में यह हफ्ता असर डाल सकता है। जरूरी यह है कि आप जल्दबाजी से बचें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह में कुछ राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो कुछ राशि वाले थोड़ा सावधान रहें।

आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह-

मेष राशि- मेष राशि की स्थिति काफी बेहतर है। निर्णय लेने की क्षमता आप में बढ़ गई है, रोब-रुआब आ चुका है। जीवनसाथी से सान्निध्य मिल रहा है और बहुत नजदीकियां आ रही हैं। एक अच्छी स्थिति आपकी प्रेम, संतान और व्यापार सबको लेकर है। सप्ताह की शुरुआत में बुझे-बुझे से महसूस करेंगे और थोड़ा ऊर्जा का स्तर घटा हुआ रहेगा। मन थोड़ा परेशान रहेगा। मध्य में धन का आवक बढ़ेगा और मित्रगण या कौटुंबिक सुख का पूरा मजा लेंगे। बस अभी धन को संचित करिए, निवेश मत करिएगा। कहीं रिस्क पर मत लगाइएगा, जैसे जुआ-सट्टा-लॉटरी इत्यादि में। और अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। किया गया पराक्रम सफलता दिलाएगा और कोई नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है या आप चाहें तो कर सकते हैं। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- सरकारी तंत्र से पंगेबाजी नहीं करनी है। पिता से दूरी दिख रही है। स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन थोड़ा ऊर्जा की कमी रहेगी। प्रेम-संतान में सुधार हो चुका है और व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और अज्ञात भय सताएगा। सप्ताह का मध्य आपके लिए अच्छा होगा। सौम्यता और सकारात्मकता बढ़ेगी। अंत में धनागमन होगा और आप अपनी जुबान से जग जीत लेंगे, इतना अच्छा समय रहेगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि की स्थिति में स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिल रहा है और व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में आय के नवीन स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी पैसे आएंगे। हालांकि, यात्रा उतनी लाभप्रद नहीं होगी। मध्य में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और अज्ञात भय सताएगा। सप्ताह के अंत में सौम्यता बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसी ही आपकी दिनचर्या होगी और आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। सप्ताह के अंत में एक शुभ समय का निर्माण होगा। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए समय अब सुधार की ओर है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है, इसलिए सजग रहें। प्रेम और संतान की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह पहले से काफी बेहतर समय है। सप्ताह की शुरुआत में आपको पिता का सहयोग और सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। हालांकि, इस दौरान नए व्यापार की शुरुआत न करें और कोर्ट-कचहरी के मामलों से बचें। सप्ताह के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे और यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में खर्चों की अधिकता मन को थोड़ा परेशान कर सकती है और किसी अज्ञात भय का आभास हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक मिला-जुला सप्ताह रहेगा। उपाय: लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी बढ़िया चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य के भरोसे कोई बड़ा कार्य न करें, थोड़ा संभलकर चलें और हो सके तो अभी यात्रा टाल दें। सप्ताह के मध्य में व्यापारिक स्थिति और सुदृढ़ होगी, उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा और राजनीतिक लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में आय के नए मार्ग बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी धन लाभ होगा। साथ ही कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। पूरा सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है और कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। उपाय: पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा है और इसमें काफी सुधार हुआ है। प्रेम और संतान की स्थिति भी सुखद है और व्यापार भी ठीक चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लगने का भय है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और कोई जोखिम न लें। सप्ताह के मध्य में यात्रा के योग बन रहे हैं। आप धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे रोजी-रोजगार में तरक्की होगी। सप्ताह के अंत में व्यापारिक सफलता के पूर्ण योग हैं। नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है और कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपकी जीत हो सकती है। पैतृक संपत्ति में वृद्धि की भी संभावना है। उपाय: पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि की स्थिति वर्तमान में काफी अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य में पहले के मुकाबले सुधार देखा जा सकता है और प्रेम, संतान एवं व्यापार की स्थिति भी बेहतर है। हालांकि, इन दिनों त्वचा से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और शत्रुओं की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। सप्ताह का मध्य भाग कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहाँ चोट-चपेट लगने या किसी परेशानी में पड़ने के संकेत हैं। अंत तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और आप बेहतर दिनों की ओर अग्रसर होंगे। शुभ फल के लिए मां काली की आराधना करना लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का अपने शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति में सुधार हो चुका है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उथल-पुथल भरी रह सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम आपके पक्ष में ही रहेंगे। आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी का साथ मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। प्रेमी-प्रेमिका के बीच मुलाकात के योग हैं और यह समय काफी सुखद रहेगा। हालांकि, सप्ताह का अंत कुछ कठिनाइयां ला सकता है, जहाँ चोट लगने या किसी समस्या में फंसने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। शुभता के लिए हरी वस्तुओं का दान करना उचित होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी आनंदमय रहने वाला है। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार और भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। सप्ताह की शुरुआत में कोई भी निर्णय भावुक होकर न लें और महत्वपूर्ण फैसलों को फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। सप्ताह के मध्य में शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन जीत अंततः आपकी ही होगी। सप्ताह का अंतिम चरण बेहद सकारात्मक रहेगा, जहाँ प्रेम संबंध विवाह की दिशा में बढ़ सकते हैं और जीवनसाथी की तरक्की के भी योग हैं। कुल मिलाकर आपकी शुभता में वृद्धि होगी। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अपने पास पीली वस्तु रखना शुभ रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। बस अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और गंदी भाषा के प्रयोग से बचिएगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी में कुछ परेशानी आ सकती है और घर में कलह की संभावना है, इसलिए ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और लिखने-पढ़ने के लिए भी यह समय बेहतर है, लेकिन अपनी भावुकता पर काबू रखना होगा। सप्ताह का अंत बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक कि शत्रु भी आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करेंगे। शत्रुओं के बीच भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। रिसर्च स्कॉलर्स और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह बहुत अच्छा समय है। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम और संतान की स्थिति में काफी सुधार आ चुका है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। धन का आगमन होगा और अपनों में वृद्धि होगी—यह एक शानदार समय है। सप्ताह की शुरुआत में आपका पराक्रम रंग लाएगा और आप रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। हालांकि, नाक, कान और गले का हिस्सा थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इसलिए अपने और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग हैं और भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में नए प्रेम का आगमन हो सकता है या प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। संतान की स्थिति अच्छी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए भी यह अति उत्तम समय है। आपके लिए भी पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।