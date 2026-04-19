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साप्ताहिक राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, जानें लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थय राशिफल

Apr 19, 2026 09:12 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी शांत रहेगी। पहले जितनी भागदौड़ थी, अब उतनी नहीं रहेगी। दिमाग धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। जो काम बहुत जरूरी लग रहे थे, उनमें से कुछ अब उतने जरूरी नहीं लगेंगे। वहीं कुछ छोटी चीजें अब अहम लगेंगी।

साप्ताहिक राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, जानें लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थय राशिफल

इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी शांत रहेगी। पहले जितनी भागदौड़ थी, अब उतनी नहीं रहेगी। दिमाग धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। जो काम बहुत जरूरी लग रहे थे, उनमें से कुछ अब उतने जरूरी नहीं लगेंगे। वहीं कुछ छोटी चीजें अब अहम लगेंगी। मेष, मिथुन और धनु वालों को इस हफ्ते फोकस रखना होगा। ध्यान इधर-उधर गया तो काम अटक सकता है। वृषभ, कन्या और मकर वालों के लिए धीरे और समझदारी से काम करना फायदेमंद रहेगा। कर्क और मीन वालों को अपनी भावनाएं दबाने से बचना चाहिए। जो महसूस हो रहा है, उसे समझना जरूरी है। हफ्ते के बीच आते-आते चीजें थोड़ी आसान लगने लगेंगी। बातचीत बेहतर होगी। जो काम रुके हुए थे, उनमें हलचल दिख सकती है। हफ्ते के आखिर में माहौल हल्का रहेगा। लोगों से बात करना आसान होगा और काम भी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा।

करियर राशिफल सभी 12 राशियों का

इस हफ्ते जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है। काम करने से पहले यह तय करें कि क्या जरूरी है। मेष, मिथुन, धनु और कुंभ वालों का ध्यान भटक सकता है। इसलिए एक समय में एक काम पर फोकस रखें। सिंह वालों को अपने काम को मजबूत बनाना होगा। सिर्फ दिखावा काम नहीं आएगा। मीन वालों के लिए काम को आसान तरीके से करना बेहतर रहेगा। वृषभ, कन्या और मकर वाले प्लान बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क और वृश्चिक वालों को कोई एक जरूरी काम टालना नहीं चाहिए। तुला वालों के लिए काम में साफ बात करना जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी पुराने टॉपिक दोहराना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

आर्थिक स्थिति सभी 12 राशियों की

इस हफ्ते खर्च सोच-समझकर करें। मेष, मिथुन और धनु वाले जल्दी में पैसा खर्च कर सकते हैं। सिंह को दिखावे में पैसा खर्च करने से बचना चाहिए। कुंभ वालों को छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान देना होगा।मीन वालों को यह समझना होगा कि खर्च जरूरी है या सिर्फ मन के लिए है। वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर वालों के लिए अपने खर्चों का हिसाब देखना अच्छा रहेगा। कर्क और तुला वालों को मिलकर पैसे से जुड़े फैसले लेना चाहिए।

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लव राशिफल सभी 12 राशियों का

इस हफ्ते साफ बात करना जरूरी है। बात छुपाने से उलझन बढ़ सकती है। मेष और सिंह को रिश्ते में अपनापन चाहिए। वृषभ और मकर अपने तरीके से केयर दिखाएंगे। मिथुन जल्दी जुड़ सकता है, लेकिन जल्दी उलझ भी सकता है। कर्क और मीन को दिल की बात कहना जरूरी है। तुला को सीधा बोलना चाहिए। कन्या को स्थिरता चाहिए। वृश्चिक को चुप रहना छोड़ना होगा। धनु को आजादी और रिश्ते में संतुलन रखना होगा। कुंभ को ज्यादा सोचने से बचना चाहिए और सामने आकर बात करनी चाहिए।

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स्वास्थ्य राशिफल सभी 12 राशियों का

इस हफ्ते थकान महसूस हो सकती है। मेष और मिथुन को भागदौड़ से परेशानी हो सकती है। कर्क और मीन का मूड शरीर पर असर डाल सकता है। वृश्चिक तनाव अंदर रख सकता है। कन्या को छोटी-छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। वृषभ और मकर के लिए रूटीन जरूरी है। सिंह को आराम करना चाहिए। तुला को तनाव दबाने से बचना चाहिए। धनु को धीरे-धीरे काम करना चाहिए।

सलाह- जो बात बार-बार दिमाग में आ रही है, उसे नजरअंदाज न करें। धीरे और समझदारी से चलेंगे, तो हफ्ता बेहतर रहेगा।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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