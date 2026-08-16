साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 अगस्त 2026: सूर्य गोचर से बदलेगा सप्ताह का मिजाज, जानें मेष से मीन तक किस राशि को मिलेगा लाभ

Saptahik Rashifal 17-23 August 2026: इस सप्ताह 12 राशियों के जीवन में करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक मामलों से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश से आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ेगी।

Saptahik Rashifal 17-23 August 2026: अगस्त का यह सप्ताह कई राशियों के लिए सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाने तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ लोगों को कामकाज में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो कुछ को पैसे और रिश्तों से जुड़े फैसलों में थोड़ा ठहरकर चलना होगा। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है। वहीं सप्ताह के बीच में गुरु का नक्षत्र परिवर्तन और 20 अगस्त को शनि के रेवती नक्षत्र के पाद परिवर्तन का असर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया फैसला कुछ राशियों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं जिन लोगों ने पिछले दिनों किसी काम की नींव रखी है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है।

जानिए 17 से 23 अगस्त तक मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह। मेष राशि- सप्ताह की शुरुआत कामकाज को लेकर व्यस्त रह सकती है। कोई जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है, लेकिन इसे पूरा करने से आपकी स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। पैसों के मामले में आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी सामने आते रहेंगे। किसी जरूरी चीज पर खर्च करना पड़ सकता है। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। प्रेम संबंधों में बातचीत से मामला बेहतर होगा। छोटी बात को लेकर बहस करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है। सेहत के मामले में थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। इस सप्ताह काम के साथ आराम को भी जगह दें।

साप्ताहिक सलाह: जरूरी फैसले सोच-समझकर लें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। नौकरी में कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। व्यापार में पुराने ग्राहक से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। अचानक कोई भुगतान मिल सकता है, लेकिन घर-परिवार से जुड़ा खर्च भी बढ़ सकता है। उधार देने में सावधानी रखें। रिश्तों में आपका व्यवहार काफी मायने रखेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। सेहत में बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, लेकिन खानपान बिगाड़ने से पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है।

साप्ताहिक सलाह: पैसे और रिश्तों दोनों में भरोसा रखें, लेकिन आंख बंद करके नहीं।

मिथुन राशि- यह सप्ताह मिथुन राशि वालों को अपनी पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम करने का मौका दे सकता है। नौकरी में किसी मीटिंग या बातचीत के दौरान आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय उपयोगी रहेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। हालांकि एक साथ कई जगह पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। पुराने भुगतान की उम्मीद बन सकती है। प्रेम जीवन में बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है। सामने वाले की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया न दें। परिवार में किसी छोटे सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सेहत में मानसिक थकान महसूस हो सकती है। लगातार फोन या स्क्रीन पर रहने से बचें।

साप्ताहिक सलाह: इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बातचीत होगी, इसलिए शब्द सोचकर चुनें।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कई मामलों में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में बदलाव की चर्चा हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार चल रहा है तो विकल्पों को अच्छी तरह जांचने का समय है। कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों को लेकर स्थिति मजबूत हो सकती है। किसी पुराने निवेश या अटके हुए भुगतान से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि खर्च बढ़ने पर बजट बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर से मन की बात कहने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव को नजरअंदाज न करें।

साप्ताहिक सलाह: भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय पहले पूरी स्थिति समझें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास रहने वाला है क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है और कामकाज में अपनी पहचान बनाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का मौका मिल सकता है। व्यापार में भी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। जो लोग लंबे समय से किसी काम की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ रिश्ते में गर्मजोशी रहेगी। सेहत में ऊर्जा बनी रहेगी, फिर भी आराम की अनदेखी न करें।

साप्ताहिक सलाह: आत्मविश्वास रखें, लेकिन हर बात को अपनी जीत या हार से न जोड़ें।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस सप्ताह पर्दे के पीछे रहकर काम करने से फायदा मिल सकता है। नौकरी में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें धैर्य और बारीकी की जरूरत होगी। मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखे तो निराश न हों। आर्थिक स्थिति में अनावश्यक खर्च रोकना जरूरी रहेगा। घर या वाहन से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। किसी को पैसा उधार देने से पहले दो बार सोचें। प्रेम संबंधों में पुराने मुद्दे फिर उठ सकते हैं। बात बढ़ाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। परिवार में किसी सदस्य के साथ मनमुटाव दूर हो सकता है। सेहत में नींद और दिनचर्या का ध्यान रखें।

साप्ताहिक सलाह: इस सप्ताह जल्द परिणाम के बजाय सही परिणाम पर ध्यान दें।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सप्ताह संपर्क और नेटवर्किंग के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कामकाज में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में टीम के साथ किया गया काम आपको फायदा देगा। व्यापारियों को किसी नए संपर्क से भविष्य में लाभ की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बड़े खर्च की योजना है तो बजट पहले बना लें। प्रेम जीवन में बराबरी और भरोसा जरूरी रहेगा। पार्टनर की किसी बात को लेकर मन में संदेह हो तो सीधे बातचीत करें। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। सेहत में तनाव का असर महसूस हो सकता है। थोड़ी देर अकेले समय बिताना उपयोगी रहेगा।

साप्ताहिक सलाह: हर बात में समझौता करने के बजाय अपनी जरूरत भी साफ रखें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। काम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आगे चलकर फायदा होगा। नौकरी में अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। पैसों के मामले में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। पुराने नुकसान से उबरने की कोशिश सफल हो सकती है। हालांकि जोखिम वाला निवेश टालना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी। मन की बात कहने से रिश्ते में नजदीकी बढ़ सकती है। परिवार में किसी पुराने विवाद को खत्म करने का मौका मिलेगा। सेहत में मानसिक दबाव कम करने की जरूरत है।

साप्ताहिक सलाह: पुरानी बातों को बार-बार दोहराने के बजाय आगे की योजना पर ध्यान दें।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सप्ताह नई योजना बनाने और आगे की तैयारी का रहेगा। नौकरी में यात्रा या काम से जुड़ा कोई बदलाव हो सकता है। कारोबार में नई डील की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले शर्तें जरूर पढ़ें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुल सकता है। खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए बचत को नजरअंदाज न करें।प्रेम संबंधों में अच्छा समय रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजना बनाने का मौका मिल सकता है। परिवार में सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़ से थकान हो सकती है।

साप्ताहिक सलाह: बड़ा कदम उठाने से पहले तैयारी पूरी करें।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन यही मेहनत आगे चलकर आपके पक्ष में जा सकती है। व्यापार में किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। पैसा आएगा, लेकिन साथ में जरूरी खर्च भी रहेंगे। कर्ज या बड़ी खरीदारी से जुड़ा फैसला सोचकर लें। प्रेम जीवन में काम का दबाव असर डाल सकता है। पार्टनर के लिए समय निकालें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी। सेहत में कमर, गर्दन या थकान जैसी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

साप्ताहिक सलाह: जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से पूरा करें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे स्थिति संभालने का रहेगा। नौकरी में किसी विवाद से खुद को दूर रखना बेहतर होगा। आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। व्यापार में ग्राहक या साझेदार से बातचीत करते समय स्पष्टता रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अचानक खर्च आ सकता है, इसलिए हाथ में पर्याप्त पैसा रखना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकता है। पुराने मतभेद कम होंगे। अविवाहित लोगों को किसी परिचित के जरिए नया प्रस्ताव मिल सकता है। सेहत में दिनचर्या सुधारने की जरूरत रहेगी।

साप्ताहिक सलाह: हर विवाद में अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कई विकल्प लेकर आ सकता है। नौकरी में एक से ज्यादा काम सामने होंगे, इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रहेगी। अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन साथ ही कोई पुराना भुगतान भी करना पड़ सकता है। बचत पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। परिवार में किसी शुभ खबर से माहौल अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।