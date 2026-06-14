साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026: वृषभ, सिंह और कुंभ को मिल सकते हैं नए मौके, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Saptahik Rashifal: जून में ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।

Saptahik Rashifal: जून के साथ ही ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में बदलाव, पैसों की स्थिति, पारिवारिक तालमेल और सेहत- इन सभी मामलों में यह हफ्ता असर डाल सकता है। जरूरी यह है कि आप जल्दबाजी से बचें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह में कुछ राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो कुछ राशि वाले थोड़ा सावधान रहें।

आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह- मेष साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए भागदौड़ वाला रह सकता है। कई काम एक साथ आने से शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में होती जाएगी। नौकरी करने वालों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। किसी पुराने काम की तारीफ मिल सकती है। अगर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलने के योग हैं।

पैसों के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचें। किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है। उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें।

परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। घर के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए गुस्से पर काबू रखें। प्रेम संबंध में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

सेहत की बात करें तो थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें। खानपान में लापरवाही न करें।

शुभ रंग- लाल

शुभ अंक- 9

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से रुके कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। कारोबार करने वालों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। किसी नए काम की शुरुआत की योजना बना सकते हैं।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल सकता है।

सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचें। पेट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।

शुभ रंग- सफेद

शुभ अंक- 6

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का दबाव रहेगा लेकिन आप उसे संभाल लेंगे।

पैसों के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। अचानक किसी काम में पैसा खर्च हो सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो परेशानी नहीं होगी। पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं।

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में जल्दबाजी से बचें। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। बातचीत से हर समस्या का हल निकल जाएगा।

सेहत को लेकर लापरवाही न करें। मौसम बदलने का असर पड़ सकता है। पानी ज्यादा पिएं और खानपान का ध्यान रखें।

शुभ रंग- हरा

शुभ अंक- 5

कर्क साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रह सकता है। कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। नौकरी में अपने काम पर फोकस बनाए रखें। किसी की बातों में आकर कोई फैसला न लें। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आय और खर्च दोनों बने रहेंगे। किसी पुराने फंसे हुए पैसे के मिलने की उम्मीद है। सप्ताह के आखिर में धन लाभ हो सकता है।

परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके काम आएगी। प्रेम जीवन में अच्छा समय रहेगा। पार्टनर का साथ मिलेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी।

सेहत ठीक रहेगी लेकिन तनाव से दूरी बनाकर रखें। ज्यादा सोचने की आदत आपको परेशान कर सकती है।

शुभ रंग- क्रीम

शुभ अंक- 2

सिंह साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई नया मौका मिल सकता है, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिलेगा। कारोबार करने वालों को भी फायदा हो सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने के योग हैं।

पैसों के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि दिखावे में ज्यादा खर्च करने से बचें। बचत पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।

परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। घर में किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

सेहत सामान्य रहेगी। बाहर का खाना कम खाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

शुभ रंग- सुनहरा

शुभ अंक- 1

कन्या साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए व्यस्त रह सकता है। कई जरूरी काम एक साथ आ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबार में धीरे-धीरे फायदा बढ़ सकता है।

आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। खर्च बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। निवेश के लिए समय सामान्य रहेगा।

परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। घर में चल रही किसी परेशानी का हल निकल सकता है। प्रेम संबंध में भरोसा बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें।

सेहत के मामले में आराम की जरूरत रहेगी। ज्यादा काम करने से थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करें।

शुभ रंग- हरा

शुभ अंक- 5

तुला साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी काम का इंतजार कर रहे थे, उन्हें राहत मिल सकती है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। धन लाभ के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह के जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा।

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।

सेहत ठीक रहेगी। रोजाना थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। तनाव कम होगा।

शुभ रंग- गुलाबी

शुभ अंक- 6

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए मेहनत और सफलता दोनों लेकर आ सकता है। नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं। कारोबार में भी नए अवसर मिलने की संभावना है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे।

पैसों के मामले में सप्ताह अच्छा रहेगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा।

परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ चल रही दूरी कम हो सकती है।

सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि नींद पूरी लेने की कोशिश करें। ज्यादा तनाव लेने से बचें।

शुभ रंग- लाल

शुभ अंक- 9

धनु साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है। कारोबार करने वालों को नए सौदे मिल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि खर्च करते समय जरूरत और बजट दोनों का ध्यान रखें।

परिवार का सहयोग मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में अच्छा समय रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

सेहत ठीक रहेगी। खानपान पर ध्यान दें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

शुभ रंग- पीला

शुभ अंक- 3

मकर साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिलेगा। कारोबार में धीरे-धीरे प्रगति होगी।

पैसों के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। आय बनी रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। किसी पुराने आर्थिक मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

परिवार के लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। हालांकि काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

शुभ रंग- नीला

शुभ अंक- 8

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी फायदा मिलने के संकेत हैं।

आर्थिक मामलों में सप्ताह अच्छा रहेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी रुके हुए काम के पूरा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

सेहत सामान्य रहेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग- आसमानी

शुभ अंक- 4

मीन साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026) यह सप्ताह आपके लिए राहत भरा रह सकता है। लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिल सकता है। नौकरी में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। आय के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान दें। किसी जरूरी काम में धन खर्च हो सकता है, लेकिन बाद में उसका लाभ मिलेगा।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। घर के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है।

सेहत ठीक रहेगी। हालांकि ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग- पीला