साप्ताहिक राशिफल 1-7 नवंबर 2026: नवंबर के पहले सप्ताह में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ से तरक्की तक बनेंगे योग

1 से 7 नवंबर 2026 का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वृश्चिक, कन्या समेत कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसरों के योग बन रहे हैं।

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal (1-7 November 2026), साप्ताहिक राशिफल: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 1 से 7 नवंबर के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का दिन मेष राशि- मेष राशि की ओवरऑल स्थिति काफी अच्छी है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, प्रेम-संतान की स्थिति हो या व्यापार की स्थिति, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि-भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। थोड़ा गृह-क्लेश भी हो सकता है, लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों में थोड़ी तू-तू, मैं-मैं की स्थिति बन सकती है, लेकिन शुभता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में शारीरिक रूप से छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है, हालांकि खराब नहीं है। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे और व्यापारिक संतुलन बना रहेगा। मध्य में थोड़ा गृह-क्लेश हो सकता है। सीने में विकार संभव है, लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में भावुक होकर कोई निर्णय न लें। इससे नुकसान हो सकता है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में धनार्जन होगा और कुटुंब में वृद्धि होगी।सप्ताह का मध्य निवेश के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। हालांकि, नाक, कान और गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है। व्यापार में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन स्थिति अच्छी रहेगी। सप्ताह के अंत में घरेलू सुख थोड़ा बाधित हो सकता है। घरेलू मामलों को शांतचित्त होकर निपटाएं। भूमि-भवन और वाहन में निवेश कर सकते हैं। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अत्यंत अच्छी है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सप्ताह के मध्य में धन हानि के संकेत हैं। अभी निवेश न करें। किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे चलता रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी हो गई है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। कर्ज की स्थिति भी आ सकती है। मध्य में ऊर्जा का स्तर थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। घबराहट और बेचैनी हो सकती है। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। निवेश अभी रोककर रखें। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और यात्रा का योग बनेगा। सप्ताह के मध्य में खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में तेजस्वी बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। कुल मिलाकर शुभ समय रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। हालांकि, शारीरिक तापमान बढ़ने के संकेत हैं। प्रेम-संतान और व्यापार के लिहाज से अद्भुत समय चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक विस्तार होगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। मध्य में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। हालांकि, थोड़े असमंजस भरे समाचार मिल सकते हैं। सप्ताह का अंत खर्चीला रहेगा और मन थोड़ा परेशान हो सकता है। हालांकि, यह परेशानी अज्ञात कारणों से होगी। आप बेकार में चिंता करेंगे, लेकिन कोई खास खराब स्थिति नहीं रहेगी। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा और धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मध्य में व्यापार में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यापारिक स्थिति में संतुलन भी बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी में साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। पूरा सप्ताह अद्भुत रहेगा। भाग्य सप्ताह की शुरुआत से ही साथ देगा और अंत तक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक, सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों को इन दिनों स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, जबकि व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी तू-तू, मैं-मैं के संकेत हैं। सप्ताह के मध्य में थोड़ा अपमानित होने का भय रहेगा। अभी यात्रा न करें। सप्ताह के अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। राजनीतिक लाभ मिलेगा और पिता का साथ मिलेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। सप्ताह का मध्य खराब रह सकता है। इस दौरान चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। सप्ताह का अंत फिर सामान्य हो जाएगा और अच्छे दिनों की ओर बढ़ेंगे। भाग्यवर्धक दिनों का निर्माण होने लगेगा। यात्रा का योग बनेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति सुधर चुकी है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा। शत्रु आपके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी के साथ संबंधों और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सप्ताह का अंत खराब रह सकता है। इस दौरान चोट-चपेट लगने के संकेत हैं। सावधानी से समय पार करें। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।