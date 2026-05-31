मकर साप्ताहिक राशिफल: 31 मई से 6 जून तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि के जातकों के लिए ये सात दिन अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं। कामकाज और धन की स्थिति आपकी पॉजिटिव मानी जा रही है। बस इंवेस्टमेंट करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। सप्ताह में आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। सेहत का मामला आपको कोई सिरियस दिक्कत नहीं देगा।

31 मई से 6 जून तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह की शुरुआत प्रेम के लिए अच्छी रहेगी। अगर कोई बातचीत करनी है या कोई नई शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। सप्ताह के बीच में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा और पूरी तरह बच के रहिएगा, क्योंकि आपका कोई भी उठाया गया कदम आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सप्ताह का अंत अच्छा होगा। इस समय पॉजिटिव और सॉफ्ट एनर्जी बनी रहेगी, तो आप रिश्तों के बारे में विचार कर सकते हैं। प्रेम की बात करी जाए तो ओवरऑल पंचम भाव में सूर्य ने थोड़ी ड्राइनेस रखी है और पंचमेश षष्ठ भाव में हैं, तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्रेम में इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है।

मकर राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? करियर के मामले में इस सप्ताह व्यावसायिक तौर पर चीजें आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। इस सप्ताह व्यवसाय में कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलना और सरकारी तंत्र से जुड़ना इत्यादि के मजबूत योग बने रहेंगे।

मकर राशि का इस सप्ताह का धन राशिफल कैसा रहेगा? धन की दृष्टि से मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आप निवेश कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य समय निवेश के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं माना जा रहा है। इसलिए इस दौरान निवेश करने से बचें। सप्ताह का अंत समय भी निवेश के लिए अच्छा रहेगा। मध्य को छोड़कर आप इस शुरुआत और अंत के पैटर्न को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।