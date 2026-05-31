मकर साप्ताहिक राशिफल: 31 मई से 6 जून तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
Capricorn Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि के जातकों के लिए ये सात दिन अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं। कामकाज और धन की स्थिति आपकी पॉजिटिव मानी जा रही है। बस इंवेस्टमेंट करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। सप्ताह में आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। सेहत का मामला आपको कोई सिरियस दिक्कत नहीं देगा।
31 मई से 6 जून तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
मकर राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह की शुरुआत प्रेम के लिए अच्छी रहेगी। अगर कोई बातचीत करनी है या कोई नई शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। सप्ताह के बीच में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा और पूरी तरह बच के रहिएगा, क्योंकि आपका कोई भी उठाया गया कदम आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सप्ताह का अंत अच्छा होगा। इस समय पॉजिटिव और सॉफ्ट एनर्जी बनी रहेगी, तो आप रिश्तों के बारे में विचार कर सकते हैं। प्रेम की बात करी जाए तो ओवरऑल पंचम भाव में सूर्य ने थोड़ी ड्राइनेस रखी है और पंचमेश षष्ठ भाव में हैं, तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्रेम में इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है।
मकर राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के मामले में इस सप्ताह व्यावसायिक तौर पर चीजें आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। इस सप्ताह व्यवसाय में कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलना और सरकारी तंत्र से जुड़ना इत्यादि के मजबूत योग बने रहेंगे।
मकर राशि का इस सप्ताह का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन की दृष्टि से मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आप निवेश कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य समय निवेश के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं माना जा रहा है। इसलिए इस दौरान निवेश करने से बचें। सप्ताह का अंत समय भी निवेश के लिए अच्छा रहेगा। मध्य को छोड़कर आप इस शुरुआत और अंत के पैटर्न को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।
मकर राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह मकर राशि की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है और यह अनुकूलता आगे भी बनी रहेगी। सप्ताह का मध्य समय थोड़ा सा खराब रहेगा। मानसिक और शारीरिक तौर पर, खासकर आपको अपने सिर के भाग का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके द्वितीय भाव (मुख के भाव) में राहु बैठा है, तो जिन लोगों को मुंह में कोई संक्रमण या कुछ प्रॉब्लम है, वे इस चीज का गंभीरता से ध्यान रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि नसों से संबंधित परेशानी, हार्मोनल प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम न बढ़ने पाए। सप्ताह का अंत आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी खत्म होंगी और यह समय शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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