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मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026, मकर साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत खर्च और मानसिक दबाव के साथ हो सकती है। आत्मविश्वास थोड़ा कम लगेगा और छोटे काम भी चिढ़ा कर सकते हैं। शनि आपको संयम और धीमी चाल से चलना सिखा रहा है। पहले हिस्से में परिणाम को जोर से खींचने की कोशिश न करें। भोजन, यात्रा और बोली तीनों में सावधानी रखें। मध्य सप्ताह के बाद माहौल सुधरेगा। गुरुवार को सम्मान, बेहतर प्रतिक्रिया और सामाजिक छवि में सुधार दिख सकता है। शुक्रवार और शनिवार परिवार की गर्माहट बढ़ाएंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं या बातचीत का माहौल बनेगा। आपकी बोली का आकर्षण पुरानी चिड़चिड़ाहट को कम कर सकता है। शुरुआत भले भारी हो, पर सप्ताह का अंत ज्यादा नरम और सहायक रहेगा।

मकर राशि वालों के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआती दिनों को संभालकर चलना होगा। जीवनसाथी या पार्टनर संवेदनशील हो सकते हैं और आप भी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खर्च, जिम्मेदारी, परिवार की दखल या समय जैसे छोटे मुद्दे कड़वाहट ला सकते हैं। हिसाब रखने से घर ठंडा हो जाएगा। पानी पीकर बात बाद में करें। बुधवार भावनात्मक रूप से मिला जुला है। आकर्षण रहेगा, पर मूड उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। गुरुवार से आत्मविश्वास लौटेगा। शुक्रवार परिवार के लिए नरम है। जीवनसाथी घरेलू मामले में मदद कर सकता है। शनिवार को रिश्तेदारों या पुराने तनाव वाले लोगों से भी बात सुधर सकती है। अहंकार की जगह दिल से बोलेंगे तो फर्क साफ दिखेगा।

करियर राशिफल

विद्यार्थी शुरुआत में समय खराब कर सकते हैं, अगर शेड्यूल नहीं बनाया। प्रेरणा का इंतजार न करें। नौकरी करने वालों को आत्मविश्वास कम लगेगा। कारोबारियों को यात्रा या संपर्क प्रयास से अपेक्षित परिणाम न मिले तो निराश न हों। यह समय का असर है, क्षमता का नहीं। गुरुवार से दरवाजे खुलेंगे। क्लाइंट, सहकर्मी या समाज में सम्मान बढ़ सकता है। कारोबारियों को ऑर्डर, पूछताछ या काम के नए स्रोत मिल सकते हैं। फिर भी बड़ा फैसला जल्दी न करें। शुक्रवार प्रेजेंटेशन, मीटिंग, इंटरव्यू या सार्वजनिक व्यवहार के लिए अच्छा है। विद्यार्थी दूसरे हिस्से में अनुशासन से अच्छा सुधार कर सकते हैं। शनिवार पुराने मतभेद सुलझाने में मदद करेगा।

धन राशिफल

पहले हिस्से में खर्च नियंत्रण में रखें। आवेग खरीदारी, यात्रा, खराब प्लानिंग और छोटे छोटे भुगतान दबाव बना सकते हैं। नया निवेश, उधार देना या दिखावटी खरीदारी टालें। पैसे की पकड़ ढीली न पड़ने दें। गुरुवार से आर्थिक प्रवाह सुधर सकता है। कोई मौका मिले तो भी पहले सोचें। शुक्रवार को अलग स्रोत, पेंडिंग पेमेंट या परिवार से राहत मिल सकती है। खरीदारी प्लान रद्द करना भी इस सप्ताह बुद्धिमानी होगी। शनिवार बचत, संचय और योजनाबद्ध निवेश के लिए बेहतर है। पुरानी देनदारी या पैसे का मामला साफ करना लाभ देगा।

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य शुरुआती दिनों में ध्यान मांगता है। बासी भोजन, सड़क किनारे का भोजन, ज्यादा खाना और गुस्से में खाया खाना पाचन बिगाड़ सकता है। कम आत्मविश्वास शरीर को ज्यादा थका दिखा सकता है। अनावश्यक यात्रा कम करें। बुधवार को भावनात्मक भारीपन महसूस हो सकता है। प्रार्थना, शांत समय या चंद्र मंत्र का छोटा जप मन को स्थिर कर सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। शुक्रवार को मूड और शरीर दोनों बेहतर होंगे। दाईं आंख, स्क्रीन तनाव या पढ़ने में तनाव पर ध्यान दें। शनिवार दिनचर्या सुधारने, ताजा हवा और नियमित भोजन के लिए अच्छा है।

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सप्ताह की सलाह

पहले तीन दिन संभलकर काटें। खर्च रोकें, शब्द नरम रखें और सप्ताह के दूसरे हिस्से में अवसर पहचानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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