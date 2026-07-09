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सपने में भगवान की मूर्ति और मंदिर दिखना क्या संकेत देता है? जानें शुभ होता है या अशुभ

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sapne mein mandir dekhna: कई लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने सपने में भगवान या मूर्ति देखी है या फिर ऐसा आपके साथ भी हुआ है। सोते हुए सपने देखना आम है, लेकिन इनका अर्थ समझना मुश्किल। आइए जानते हैं कि सपने में मंदिर या भगवान को देखने का क्या मतलब होता है।

सपने में भगवान की मूर्ति और मंदिर दिखना क्या संकेत देता है? जानें शुभ होता है या अशुभ

Seeing god in dream meaning: लोगों को सपना आना आम है और कई लोगों को सपने में कई चीजें दिखती हैं जिनका अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग सपने में वही चीजें देखते हैं, जो उनकी जिंदगी से जुड़ा होता है या रोज बात करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। कई बार सपने में भगवान और मंदिर दिखता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, मंदिर और भगवान का सपने में दिखना बहुत शुभ होता है। बशर्ते भगवान में आप उनका रौद्र रूप या क्रोध करते हुए ना देखा हो। अगर आप सपने में शांत, सौम्य और प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, तो यह शुभ संकेत होता है। आइए जानते हैं कि सपने में भगवान और मंदिर को देखने का क्या अर्थ होता है।

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सपने में भगवान की मूर्ति और मंदिर दिखने का क्या मतलब है:

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ होता है। यह भाग्योदय और जीवन में खुशहाली आने का संकेत होता है। कहते हैं कि जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है तो यह भी बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ है जीवन में कोई शुभ अवसर आने वाला है या किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में मंदिर देखना अत्यंत शुभ और सकारात्मक संकेत माना जाता है। यह मानसिक शांति के साथ अटके हुए कामों के पूरा होने का प्रतीक है। यह सपना सुख-समृद्धि और खुशहाली का संकेत भी माना जाता है।

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सपने में भगवान की मूर्ति देखना:

सपने में भगवान की मूर्ति देखने का अर्थ है कि व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, तो वह भी पूरा हो सकता है।

मंदिर में खुद को दीया जलाते हुए देखना:

अगर आप सपने में मंदिर में खुद को दिया जलाते हुए देखते हैं, तो धन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलता है। अगर सपने में चिड़िया घर में घोंसला बनाती है तो यह बहुत शुभ होता है। अगर सपने में घर में काली चीटियां निकलती नजर आएं, तो यह बरकत का संकेत होता है। दायीं हथेली में खुजली होना धन आगमन का सूचक माना जाता है।

सपने में भगवान की टूटी मूर्ति देखना:

सपने में भगवान की खंडित मूर्ति देखना अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इस सपने का अर्थ है कि कोई अशुभ घटना हो सकती है या कोई मुसीबत आ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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