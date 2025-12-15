Saphala ekadashi vrat paran: सफला एकादशी व्रत का पारण कल किस समय करें, जानें समय
पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस एकादशी को विशेष फल देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, इस दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है और उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, उनकी भगवान सदैव मनोकामना पू्र्ति करते हैं। इस बार एकादशी का शुभारंभ रविवार शाम 6:49 से हो चुका है जो 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 तक रहेगी। उदया तिथि की प्रधानता अनुसार सफला एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां तुलसी की पूजा भी खास तौर पर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माता को वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करके दीपक जलना चाहिए। ग्रहों की बात करें तो इस दिन सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि में हैं। इसके साथ ही बुधादित्य योग और शोभन योग भी बन रहा है। इस दिन परंपरागत तरीके से उपवास रख भगवान श्रीनारायण और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी का व्रत के करने से घरों में सुख-समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सफला एकादशी का पारण कब करें
सफला एकादशी व्रत 2025 पारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफला एकादशी का व्रत एकादशी और पारण द्वादशी में करते हैं। 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखें और 16 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पारण के लिएबहुत शुभ दिन है, क्योंकि सूर्य का गोचर होने और खरमास शुरू होने के कारण दान का फल दोगुना मिलेगा। 16 दिसंबर को पारण के लिए सुबह 07 बजकर 07 मिनट से सुबह 09 बजकर 11 मिनट तक का समय रहेगा। इस समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर पूजा और पारण कर सकते हैं। इस दिन भी द्वादशी नियमों का पालन करना चाहिए। पारण करने से पहले स्नानादि कर सूर्य देव को जल अर्पित करें, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें। पूरे दिन तामसिक भोजन ना करें और मन, तन से शुद्ध रहें।
