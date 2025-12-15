Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saphala ekadashi vrat paran muhurat and date time know safla ekadashi 2025 fast end time
Saphala ekadashi vrat paran: सफला एकादशी व्रत का पारण कल किस समय करें, जानें समय

Saphala ekadashi vrat paran: सफला एकादशी व्रत का पारण कल किस समय करें, जानें समय

संक्षेप:

 Saphala ekadashi paran time: पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस एकादशी को विशेष फल देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, इस दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो मोक्ष को पाता है। 

Dec 15, 2025 10:06 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस एकादशी को विशेष फल देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, इस दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है और उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, उनकी भगवान सदैव मनोकामना पू्र्ति करते हैं। इस बार एकादशी का शुभारंभ रविवार शाम 6:49 से हो चुका है जो 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 तक रहेगी। उदया तिथि की प्रधानता अनुसार सफला एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां तुलसी की पूजा भी खास तौर पर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माता को वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करके दीपक जलना चाहिए। ग्रहों की बात करें तो इस दिन सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि में हैं। इसके साथ ही बुधादित्य योग और शोभन योग भी बन रहा है। इस दिन परंपरागत तरीके से उपवास रख भगवान श्रीनारायण और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी का व्रत के करने से घरों में सुख-समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सफला एकादशी का पारण कब करें

सफला एकादशी व्रत 2025 पारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफला एकादशी का व्रत एकादशी और पारण द्वादशी में करते हैं। 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखें और 16 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पारण के लिएबहुत शुभ दिन है, क्योंकि सूर्य का गोचर होने और खरमास शुरू होने के कारण दान का फल दोगुना मिलेगा। 16 दिसंबर को पारण के लिए सुबह 07 बजकर 07 मिनट से सुबह 09 बजकर 11 मिनट तक का समय रहेगा। इस समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर पूजा और पारण कर सकते हैं। इस दिन भी द्वादशी नियमों का पालन करना चाहिए। पारण करने से पहले स्नानादि कर सूर्य देव को जल अर्पित करें, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें। पूरे दिन तामसिक भोजन ना करें और मन, तन से शुद्ध रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने