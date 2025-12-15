Saphala ekadashi vrat paran: सफला एकादशी व्रत का पारण कल किस समय करें, जानें समय

पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस एकादशी को विशेष फल देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, इस दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है और उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, उनकी भगवान सदैव मनोकामना पू्र्ति करते हैं। इस बार एकादशी का शुभारंभ रविवार शाम 6:49 से हो चुका है जो 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 तक रहेगी। उदया तिथि की प्रधानता अनुसार सफला एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां तुलसी की पूजा भी खास तौर पर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माता को वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करके दीपक जलना चाहिए। ग्रहों की बात करें तो इस दिन सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि में हैं। इसके साथ ही बुधादित्य योग और शोभन योग भी बन रहा है। इस दिन परंपरागत तरीके से उपवास रख भगवान श्रीनारायण और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी का व्रत के करने से घरों में सुख-समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।