सफला एकादशी व्रत कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट

हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है।

Dec 11, 2025 12:55 pm IST

हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से घर में सुख-शांति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है।

सफला एकादशी 2025 डेट- वैदिक पंचांग के मुताबिक सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रात 8:46 बजे शुरू होगी और 15 दिसंबर रात 10:09 बजे खत्म होगी। उदयातिथि के अनुसार व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा और पारण 16 दिसंबर को किया जाएगा।

सफला एकादशी पारण का समय- एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पारण किया जाता है। 16 दिसंबर को पारण का शुभ समय: सुबह 6:55 बजे से 9:03 बजे तक है।

इस दिन दान का महत्व- एकादशी के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मंदिर, गरीबों या जरूरतमंदों में भोजन, कपड़े और धन का दान करते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है।

सफला एकादशी पूजा सामग्री की लिस्ट- दीपक

पीला कपड़ा

फूल

कुमकुम

पंचमेवा

अक्षत (चावल)

फल

मिठाई

चौकी

धूप

आम के पत्ते

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा

तुलसी के पत्ते

पूजा में पीले फूल, तुलसी और प्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है।