Hindi Newsधर्म न्यूज़Saphala Ekadashi vrat 15 december 2025 is din kaise karein puja and kya daan karein
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी पर कैसे करें विष्णु जी की पूजा, क्या दान करें

संक्षेप:

सफल एकादशी के बारे में कहा गया है कि बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को उतना संतोष नहीं होता, जितना एकादशी-व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए हर तरह की कोशिश करके एकादशी का ब्रत करना चाहिए |

Dec 14, 2025 09:23 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सफल एकादशी के बारे में कहा गया है कि बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को उतना संतोष नहीं होता, जितना एकादशी-व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए हर तरह की कोशिश करके एकादशी का ब्रत करना चाहिए | पौष मास के कष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान्‌ नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी में भगवान विष्णु को नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नीबू, जमीरा नींबू, अनार, सुन्दर आंवला, लोंग, बेर और आम के फलों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी इस बार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी।

कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, बन रहे खास संयोग, कैसे करें पूजा
पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को शाम 06 बजकर 51मिनट पर शुरू होगी। अगले दिन 15 दिसंबरको रात 09 बजकर 21 मिनट पर एकादशी तिथि समापन होगा। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। 15 को द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है, इसलिए यह एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन चित्रा नक्षत्र, शोभन एवं जयद् योग रहेगा, जो इस व्रत के महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी को पंचामृतएवं गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन, इत्र, तिल,तुलसी, धुप-दीप, नैवेद्य और पान-सुपारी से पूजा करें।

दशमी या द्वादशी युक्त कब रखें सफला एकादशी व्रत, इस दिन चित्रा नक्षत्र संयोग

एकादशी के दिन क्या दान करें

एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगले दिन कुछ दान करके ही पारण करना चाहिए। पारण के समय किसी ब्रह्मण को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। सफला एकादशी का व्रत करने से भी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से के सभी कार्यों में सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
