Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी पर कैसे करें विष्णु जी की पूजा, क्या दान करें

सफल एकादशी के बारे में कहा गया है कि बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को उतना संतोष नहीं होता, जितना एकादशी-व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए हर तरह की कोशिश करके एकादशी का ब्रत करना चाहिए | पौष मास के कष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान्‌ नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी में भगवान विष्णु को नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नीबू, जमीरा नींबू, अनार, सुन्दर आंवला, लोंग, बेर और आम के फलों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी इस बार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी।

कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, बन रहे खास संयोग, कैसे करें पूजा

पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को शाम 06 बजकर 51मिनट पर शुरू होगी। अगले दिन 15 दिसंबरको रात 09 बजकर 21 मिनट पर एकादशी तिथि समापन होगा। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। 15 को द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है, इसलिए यह एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन चित्रा नक्षत्र, शोभन एवं जयद् योग रहेगा, जो इस व्रत के महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी को पंचामृतएवं गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन, इत्र, तिल,तुलसी, धुप-दीप, नैवेद्य और पान-सुपारी से पूजा करें।

एकादशी के दिन क्या दान करें एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगले दिन कुछ दान करके ही पारण करना चाहिए। पारण के समय किसी ब्रह्मण को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। सफला एकादशी का व्रत करने से भी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से के सभी कार्यों में सफलता मिलती है।