Saphala Ekadashi on 15 December 2025: Know Puja Vidhi, Shubh Muhurat and Significance
सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर को, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 दिसंबर (सोमवार) को पड़ रही है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप जीवन के कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। जीवन में उन्नति, सुख और सफलता की कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है।

Dec 13, 2025 11:20 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 दिसंबर (सोमवार) को पड़ रही है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप जीवन के कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। जीवन में उन्नति, सुख और सफलता की कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह व्रत पापों के नाश में भी सहायक माना गया है। सफला एकादशी के दिन गंगा, यमुना, शिप्रा और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश नदी स्नान संभव न हो, तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

शुभ मुहूर्त-

एकादशी तिथि प्रारम्भ - दिसम्बर 14, 2025 को 06:49 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - दिसम्बर 15, 2025 को 09:19 पी एम बजे

व्रत पारण समय- 16 दिसंबर को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 07:07 ए एम से 09:11 ए एम तक

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 11:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त 05:17 ए एम से 06:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:37 पी एम

विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:41 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:24 पी एम से 05:51 पी एम

अमृत काल 04:15 ए एम, दिसम्बर 16 से 06:03 ए एम, दिसम्बर 16

निशिता मुहूर्त 11:49 पी एम से 12:44 ए एम, दिसम्बर 16

सफला एकादशी पूजा विधि-

सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, नर्मदा या शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, एकादशी व्रत कथा या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें। माता लक्ष्मी को कमल पुष्प और मिठाई अर्पित करें तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

दिनभर सात्विक आचरण का पालन करें और क्रोध, झूठ तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। रात्रि में भगवान विष्णु की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें।

