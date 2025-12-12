Saphala ekadashi date: दशमी युक्त या द्वादशी युक्त कब रखें सफला एकादशी का व्रत, इस दिन चित्रा नक्षत्र और जयद योग

सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत सभी व्रतों में प्रिय हैष इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आपको इसकी तिथि को लेकर ये बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट पर हो रही है। इस प्रकार 14 तारीख को पूरे जिन दशमी तिथि रहेगी, इसलिए जिस एकादशी पर दशमी तिथि हो उस दिन एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। जिस दिन पूरे दिन एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी हो तो आप उस दिन एकादशी व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भी योग हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दशमी तिथि के साथ एकादशी तिथि होने पर एकादशी व्रत नहीं रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर हो रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा। क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है।