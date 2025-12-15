Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saphala Ekadashi 2025: Date, Puja Vidhi, Shubh Muhurat safla ekadashi vrat Parana Time
सफला एकादशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम, उपाय से लेकर सबकुछ

सफला एकादशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम, उपाय से लेकर सबकुछ

संक्षेप:

Saphala Ekadashi 2025: पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल सफला एकादशी आज यानी 15 दिसंबर को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।

Dec 15, 2025 06:22 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल सफला एकादशी आज यानी 15 दिसंबर को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। पुराणों और शास्त्रों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। जो लोग लंबे समय से परेशानी, रुकावट या असफलता से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी बहुत फल देने वाली मानी जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्न का त्याग करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बन रहे हैं शुभ योग- आज के दिन शोभन योग और वशि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इन शुभ योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है।

सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारम्भ - दिसम्बर 14, 2025 को 06:49 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - दिसम्बर 15, 2025 को 09:19 पी एम बजे

पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 16 दिसंबर को, 07:07 ए एम से 09:11 ए एम तक

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 11:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त 05:17 ए एम से 06:12 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:37 पी एम

विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:41 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:24 पी एम से 05:51 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम

अमृत काल 04:15 ए एम, दिसम्बर 16 से 06:03 ए एम, दिसम्बर 16

निशिता मुहूर्त 11:49 पी एम से 12:44 ए एम, दिसम्बर 16

read moreये भी पढ़ें:
15 से 21 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

सफला एकादशी पूजा विधि

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।

हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें।

घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल छिड़कें।

भगवान श्रीविष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।

भगवान को पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें।

एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 21 तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।

घी का दीपक जलाएं और तुलसी माला से 108 बार मंत्र जप करें।

विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें।

अंत में भगवान विष्णु की आरती करें।

पूरे दिन सात्विक रहें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें।

सफला एकादशी के मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो नारायणाय

विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्

शांताकारं मंत्र

शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,

विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्।

लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं,

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

सफला एकादशी उपाय- सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और मन से प्रार्थना करें। इस दिन झूठ, गुस्सा और गलत बोल से बचें तथा अन्न का त्याग करें या हल्का फलाहार लें। 108 बार ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, घर में शांति बनाए रखें और जरूरतमंद को दान दें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने