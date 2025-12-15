सफला एकादशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम, उपाय से लेकर सबकुछ

संक्षेप: Saphala Ekadashi 2025: पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल सफला एकादशी आज यानी 15 दिसंबर को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।

Dec 15, 2025 06:22 am IST

पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल सफला एकादशी आज यानी 15 दिसंबर को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। पुराणों और शास्त्रों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। जो लोग लंबे समय से परेशानी, रुकावट या असफलता से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी बहुत फल देने वाली मानी जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्न का त्याग करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।

बन रहे हैं शुभ योग- आज के दिन शोभन योग और वशि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इन शुभ योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है।

सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारम्भ - दिसम्बर 14, 2025 को 06:49 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - दिसम्बर 15, 2025 को 09:19 पी एम बजे

पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 16 दिसंबर को, 07:07 ए एम से 09:11 ए एम तक

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 11:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त 05:17 ए एम से 06:12 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:37 पी एम

विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:41 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:24 पी एम से 05:51 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम

अमृत काल 04:15 ए एम, दिसम्बर 16 से 06:03 ए एम, दिसम्बर 16

निशिता मुहूर्त 11:49 पी एम से 12:44 ए एम, दिसम्बर 16

सफला एकादशी पूजा विधि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।

हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें।

घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल छिड़कें।

भगवान श्रीविष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।

भगवान को पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें।

एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 21 तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।

घी का दीपक जलाएं और तुलसी माला से 108 बार मंत्र जप करें।

विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें।

अंत में भगवान विष्णु की आरती करें।

पूरे दिन सात्विक रहें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें।

सफला एकादशी के मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो नारायणाय

विष्णु गायत्री मंत्र ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्

शांताकारं मंत्र शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,

विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्।

लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं,

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥