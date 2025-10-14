Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़sant premanand ji maharaj health condition Devotees became emotional after darshan chants of Radhe Radhe

संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार, भक्तों को दिए दर्शन; राधे राधे के लगे जयकारे

संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिले हैं। प्रेमानंद महाराज ने आश्रम केली कुंज से निकलकर सोमवार को भक्तों को दर्शन दिए। उन्हें देख भक्त भावुक हो गए।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 10:56 AM
share Share
Follow Us on
संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार, भक्तों को दिए दर्शन; राधे राधे के लगे जयकारे

संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर तमाम अफवाहों के बीच प्रेमानंद महाराज ने आश्रम केली कुंज से निकलकर सोमवार को भक्तों को दर्शन दिए। उनके दर्शन कर हजारों भक्त भावुक हो गए और राधे राधे के जमकर जयकारे लगे। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अचानक बंद होने से उनके भक्त मायूस और चिंतित हो गए थे। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रेमानंद महाराज बीते कुछ दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकले हैं।

महाराज प्रेमानंद के अनुयायियों ने बताया था कि 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि उन्हें आराम मिल सके। महाराज जी के आश्रम की ओर से 8 अक्टूबर को भी एक संदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 'उनका का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कृपया उनके बारे में कोई भी भ्रामक खबर या वीडियो को साझा न करें। गुरुदेव पूर्ववत अपनी दैनिक दिनचर्या में ही स्थित हैं। केवल प्रातः कालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया हैं।'

अफवाहों पर न करें यकीन

भक्तों ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, जिसमें महाराज जी के हाथ पर पट्टी बंधी दिख रही है वो तीन से चार साल पुराना है। ऐसे में इसे लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम फैलाने से बचने की अपील की गई है।

महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए भजन-कीर्तन व हवन यज्ञ

प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए जगह जगह भक्त भजन-कीर्तन कर रहे हैं। हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। मंगलवार को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अजमेर ख़्वाज़ा गरीब नवाज की दरगाह में चादर चढ़ाकर दुआ भी की गई।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद महाराज ने बताया, मंदिर में रखी ये 6 चीजें बढ़ाती हैं नेगेटिविटी

रमणरेती महावन के महाराज गुरु शरणानंद भी उनसे मिलने पहुंचे थे

प्रेमानंद महाराज की खराब सेहत की खबरों के बीच कुछ दिन पहले रमणरेती महावन के महाराज गुरु शरणानंद उनके केली कुंज आश्रम पहुंचे। गुरु शरणानंद महाराज को देखते ही बाबा प्रेमानंद ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर उन्हें अपनी गद्दी पर भी बैठाया। गुरु शरणानंद महाराज रमणरेती महावन के प्रमुख संत हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। वे प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं।

आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी की बीमारी है। इस बारे में उन्हें 2006 में पता चला था। वर्तमान में प्रेमानंद महाराज राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहां उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
swami premanand maharaj
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने