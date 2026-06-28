Kabir Jayanti 2026: सुखी जीवन का मंत्र हैं कबीर के ये 10 दोहे, बदल देंगे आपकी सोच
Sant Kabir Das Jayanti 2026: संत कबीर दास जयंती पर पढ़िए जीवन बदल देने वाले 10 चुनिंदा दोहे। इन दोहों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर और सार्थक बना सकते हैं।
29 जून 2026 को देशभर में संत कबीर दास की जयंती मनाई जाएगी। उनका जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि पर उनकी जयंती मनाने की परंपरा है। कबीर दास भक्तिकाल के महान संत-कवि थे, जिन्होंने पूरे जीवन समाज की बुराइयों, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके दोहे छोटे होते हैं, लेकिन अर्थ गहरे होते हैं। आज भी ये दोहे हमें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं।
कबीर दास का जीवन
कबीर दास का जन्म वाराणसी में सन् 1398 में हुआ था और निधन 1518 में मगहर में हुआ। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से ज्ञान लिया, लेकिन किसी एक धर्म का बंधन स्वीकार नहीं किया। कबीर ने सच्ची भक्ति, मानवता और सरल जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सबमें है, इसलिए जाति-पाति, मंदिर-मस्जिद का झगड़ा व्यर्थ है। कबीर दास जी की वाणी सीधी और स्पष्ट थी। वे दोहों के जरिए जटिल सत्य को आम आदमी की भाषा में समझाते थे। उनके अनुसार सुखी जीवन का आधार सच्चाई, धैर्य और संतोष है। आज की भागती हुई जिंदगी में उनके दोहे हमें रुककर सोचने की याद दिलाते हैं।
कुटिल वचन सबसे बुरा
कबीर कहते हैं:
कुटिल वचन सबते बुरा, जारि करै सब छार।
साधु वचन जल रूप है, बरसै अमृत धार॥
बुरी बातें व्यक्ति को अंदर से जला देती हैं, जबकि अच्छी बातें अमृत की तरह जीवन को सींचती हैं। आज के समय में समाज में फैल रही नफरत को देखते हुए यह दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर हमें सिखाते हैं कि बोलने से पहले सोचें कि हमारा वचन अमृत बरसा रहा है या आग लगा रहा है।
खोजने वाले को ही मिलता है
जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ।
मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ॥
जो खोजता है, वही पाता है। जो किनारे पर बैठा रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। कबीर कहते हैं कि सत्य की खोज में गहराई तक जाना पड़ता है। आज की भागती हुई जिंदगी में हम अक्सर सतही ज्ञान पर संतुष्ट हो जाते हैं। कबीर हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए मेहनत और साहस दोनों चाहिए।
गुरु का महत्व
कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर॥
गुरु बिना इंसान अंधा है। भगवान नाराज हों, तो गुरु मना सकते हैं, लेकिन गुरु नाराज हो जाए, तो कोई ठौर नहीं। कबीर गुरु को बहुत महत्व देते थे।
धीरे-धीरे सब कुछ होता है
धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय॥
कबीर कहते हैं कि सब कुछ समय पर होता है। माली सौ घड़े पानी डाले, फिर भी फल ऋतु आने पर ही लगेंगे। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कबीर हमें धैर्य का महत्व सिखाते हैं।
साधु जैसा होना चाहिए
साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहै, थोथा देई उड़ाय॥
जैसे सूप अन्न को बचाता है और भूसे को उड़ा देता है, वैसा ही सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। उसे सार को रखना चाहिए और व्यर्थ को छोड़ देना चाहिए।
सीमित इच्छा का महत्व
साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय।
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाय॥
कबीर कहते हैं कि ईश्वर हमें इतना ही दें जिससे परिवार का पालन हो सके और घर आए मेहमान भूखा न जाए। लालच से दूर रहने की यही सीख है।
तिनके की भी निंदा ना करें
तिनका कबहूं ना निन्दिये, जो पांवन तर होय।
कबहूं उड़ आंखिन परै, पीर घनेरी होय॥
छोटे से तिनके की भी निंदा ना करें। आज पैरों तले दबा तिनका कल आंख में पड़कर तकलीफ दे सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी इंसान को छोटा ना समझें।
गुरु की सीख मानने का फल
अजहूं तेरा सब मिटै, जो मानै गुरु सीख।
जब लग तू घर में रहै, मति कहुं मांगे भीख॥
गुरु की सीख मानने से सारे दुख मिट जाते हैं। गृहस्थ को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अपनी मेहनत से जीवन चलाना चाहिए।
मान और प्रेम का स्वभाव
मान, महातम, प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह।
ए सबही अहला गया, जबहीं कह्या कुछ देह॥
मान, महत्ता, प्रेम और स्नेह पानी की तरह हैं। जब किसी से कुछ मांगा जाता है, तो ये सब बह जाते हैं।
प्रेम नहीं चखने वाला
कबीर प्रेम न चक्खिया, चक्खि न लिया साव।
सूने घर का पाहुना, ज्यूं आया त्यूं जाव॥
जिसने प्रेम नहीं चखा, वह सूने घर आए मेहमान की तरह है - आया और चला गया, कुछ नहीं मिला।
कबीर दास के दोहे सिर्फ शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका हैं। उन्होंने समाज को एक नया नजरिया दिया। उनकी जयंती पर हम उनसे यही सीख ले सकते हैं कि सरल रहो, सच्चे रहो और दूसरों का सम्मान करो। आज भी जब समाज में नफरत और कट्टरता बढ़ रही है, कबीर के संदेश की बहुत जरूरत है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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