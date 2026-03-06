Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Sankashti Chaturthi 2026 Muhurat: आज शाम इस विधि से करें भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की पूजा, नोट करें शुभ मुहूर्त

Mar 06, 2026 09:06 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sankashti Chaturthi 2026 Puja Muhurat: आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है। आज शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त है। चंद्रमा के दर्शन के साथ ही आज की पूजा पूरी होगी। साथ ही पारण भी चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही होता है। जानें आज की पूजा की टाइमिंग और इसकी आसान सी विधि-

Sankashti Chaturthi 2026 Muhurat: आज शाम इस विधि से करें भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की पूजा, नोट करें शुभ मुहूर्त

Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का खास महत्व होता है। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी होती है। विशेष रूप से इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि-विधान के साथ भगवान गणेश को पूजने से सारे काम पूरे हो जाते हैं और इस दौरान आने वाली हर बाधा अपने आप ही दूर होने लगती है। इसी के साथ घर में खुशहाली आती है। कई लोग हमेशा इस व्रत को रखते हैं। बता दें कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि आज संकष्टी व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानें आज के दिन की पूजा करने की आसान सी विधि।

संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर मायने में खास होता है। चैत्र का महीना अभी-अभी शुरू हुआ है। इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ऐसे में गणेश भगवान की पूजा को काफी महत्व दिया जाता है। दरअसल कोई भी नया काम शुरु करने से पहले भगवान गणेश की आराधना करना शुभ माना जाता है। इसी वजह से हिंदू नववर्ष में संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत और भी खास हो जाता है। भालचंद्र संकष्टी का व्रत 6 मार्च को है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 मार्च की शाम 7:53 बजे से शुरू हो जाएगा। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 मार्च की शाम 7:17 मिनट पर होगी। इस व्रत का पारण चंद्रमा के निकलने के बाद ही करते हैं।

6 मार्च को है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी

संकष्टी चतुर्थी का व्रत उस दिन होता है जब चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। इसी वजह से ये व्रत 6 मार्च यानी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। बता दें कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी में पूरे दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि पूजा करने के बाद सच्चे मन से जो मांगा जाए वो पूरा होता है।

आज कब है चंद्रमा के उदय का समय

इस खास दिन पर अगर चंद्रमा के दर्शन किया जाता है तो इसे शुभ माना जाता है और यही वजह है कि व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन भी चंद्रमा का दर्शन करना अच्छा होता है। ये व्रत तभी पूरा माना जाता है जब इसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ किया जाता है।

ये भी पढ़ें:शुक्रवार उपाय: मंदिर में कर दें इस चीज का दान, मां लक्ष्मी का मिलेगा वरदान
ये भी पढ़ें:शुक्रवार को ना करें ये गलतियां, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज
ये भी पढ़ें:शुक्रवार के दिन नहाने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, मिलेगी लग्जरी लाइफ

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आसान पूजा विधि

भालचंद्र संकष्टी की पूजा काफी आसान है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहल लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा घर की सफाई करके चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर गणेश भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर रख दें। अब धूपबत्ती और दीया जलाएं। इसके बाद भगवान को दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद फूल और माला चढ़ाएं। भोग लगाएं। भगवान गणेश को लड्डू प्रिय हैं तो इसी का भोग लगाना उचित रहेगा। भोग लगाने के बाद गणेश चालीसा और गणपति स्तोत्र का पाठ करें। आज भी चंद्रमा को देखें और दीया जलाएं। कल पारण के दिन भी ऐसा ही करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Ganesh Chaturthi Sankashti Chaturthi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने