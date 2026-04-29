Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

त्रिशूल, शंख और कमल! क्या आपके शरीर पर भी हैं ये 3 खास निशान? बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा

Apr 29, 2026 02:49 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर पर बने कुछ खास निशान काफी कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं कि शरीर के अशुभ और शुभ निशान कौन से हैं और इनका मतलब क्या होता है?

त्रिशूल, शंख और कमल! क्या आपके शरीर पर भी हैं ये 3 खास निशान? बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा

जिस तरह से कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर किसी का भी भविष्य जाना जा सकता है। ठीक उसी तरह सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ और पैर में बने निशान भी हमारी बारे में काफी कुछ कहते हैं। ये निशान हमारी जिंदगी के बारे में कई संकेत देते हैं। एक छोटा सा निशान भी हमारी पर्सनैलिटी लेकर किस्मत और भविष्य की सही दिशा बताते हैं। शास्त्र के अनुसार इन निशानों की खास बात ये है कि कुछ हमेशा एक जैसे रहते हैं तो वहीं कुछ समय के साथ बदलते रहते हैं। जो निशान हमेशा के लिए होते है वो हमारी पूरी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर जरूर डालते हैं। शास्त्र के अनुसार शरीर के जो निशान बदलते रहते हैं वो किसी खास फेज का संकेत देते हैं। ऐसे में इन निशानों को सही से समझने की जरूरत है।

कौन से निशान क्या संकेत देते हैं?

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर हमारे पैर पर त्रिभुज का निशान है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। वहीं अगर स्टार का निशान हो तो इसका संकेत मिला-जुला माना जाता है। ऐसे निशान को लेकर यही संकेत मिलते हैं कि जिंदगी में अचानक से सफलता मिल सकती है या फिर उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं। वहीं अगर शरीर पर रिंग जैसा निशान है तो ये जिंदगी में रुकावट ला सकता है।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: क्या आपके हाथ में मौजूद V का निशान देता है कोई खास संकेत?

ऐसे निशान होते हैं शुभ

शास्त्र के मुताबिक कुछ निशान ऐसे हैं जो काफी दुर्लभ माने जाते हैं। बहुत ही लकी लोगों के शरीर पर ऐसे निशान होते हैं। माना जाता है कि शरीर पर अगर शंख, त्रिशुल, कमल और मछली के निशान हो तो ये काफी लकी होते हैं। अगर इनमें से कोई भी निशान हाथ या पैर पर होते हैं तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में सफलता मिलने वाली है। शास्त्र के अनुसार कमल और चक्र जैसे निशान व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई तक ले जाते हैं। ये निशान समृद्धि के संकेत देते हैं।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: चालाक और धूर्त व्यक्ति की निशानी होता है ऐसा बुध पर्वत

अशुभ निशान होने पर करें ये उपाय

अगर आपके पैर में कोई भी अशुभ निशान है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप इसके असर को कम कर सकते हैं। आप काले रंग का धागा पहन सकते हैं या फिर अगर आप पौधों को पानी देंगे तो जिंदगी से नकारात्मकता खत्म होगी।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: करियर में बार-बार आ रहा है उतार-चढ़ाव, संकेत देती है ये रेखा

इसके अलावा आप सुबह-सुबह उठकर अपनी हथेलियों को भी देखेंगे तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर दिक्कत है तो इन उपायों के जरिए उसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने