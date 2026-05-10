Kashi Yatra: इस मंदिर में दर्शन बिना अधूरी है काशी विश्वनाथ की यात्रा, भगवान गणेश लगाते हैं भक्तों की हाजिरी
काशी विश्वनाथ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक साक्षी विनायक मंदिर में दर्शन न करें। यहां भगवान गणेश भक्तों की हाजिरी लगाते हैं और यात्रा को प्रमाणित करते हैं। जानिए साक्षी विनायक मंदिर का महत्व, कहानी और दर्शन का विशेष फल।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए साक्षी विनायक मंदिर के दर्शन करना अत्यंत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि यहां भगवान गणेश स्वयं भक्तों की हाजिरी लगाते हैं कि वे काशी आए थे। बिना साक्षी विनायक के दर्शन किए काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है।
साक्षी विनायक मंदिर का महत्व
साक्षी विनायक मंदिर विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि काशी यात्रा पर आने वाला हर भक्त यहां गणेश जी को अपनी उपस्थिति का साक्षी बनाता है। गणेश जी इस यात्रा के गवाह बनकर भगवान शिव तक इसकी सूचना पहुंचाते हैं। इसलिए इसे साक्षी विनायक कहा जाता है।
काशी यात्रा में क्यों अनिवार्य हैं ये दर्शन?
काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद साक्षी विनायक मंदिर में हाजिरी लगाना अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई भक्त काशी आकर यहां दर्शन नहीं करता, तो उसकी यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। यहां दर्शन मात्र से भक्तों के अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं और जीवन में मंगल का वास होता है।
मंदिर की खास मूर्ति और वास्तुकला
साक्षी विनायक मंदिर की सबसे खास बात गणेश जी की मूर्ति है। यहां गणेश जी एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए हुए विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि वे हर भक्त की काशी यात्रा का पूरा लेखा-जोखा रखते हैं। मंदिर 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं द्वारा बनवाया गया था। हालांकि यह भव्य नहीं है, लेकिन आस्था की दृष्टि से अनुपम है।
पंचकोसी परिक्रमा और साक्षी विनायक
जो श्रद्धालु काशी की पवित्र पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, उनके लिए साक्षी विनायक के दर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंचकोसी परिक्रमा पूरी करने के बाद भक्त यहां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इससे उनकी यात्रा पूर्ण और फलदायी मानी जाती है।
दर्शन का धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ
साक्षी विनायक के दर्शन से भक्तों को मानसिक शांति, बाधाओं का निवारण और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो लोग संतान सुख, विवाह या किसी बड़े काम में बाधा महसूस कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनकी साक्षी में की गई पूजा हर कार्य को निर्विघ्न पूरा करती है।
काशी विश्वनाथ यात्रा पर आने वाले हर भक्त को चाहिए कि वे साक्षी विनायक मंदिर जरूर जाएं। यहां दर्शन करके ही काशी यात्रा को पूर्णता मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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