Sakat chauth vrat niyam: पानी पिएं या नहीं, कब व्रत खोलें, जानें सकट चौथ में किन नियमों को मानें

संक्षेप:

Sakat chauth vrat niyam: माघी चौथ को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार में इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में नियमों को माना जाता है। पूजा से लेकर कथा तक नियमों का पालन करें।  

Jan 06, 2026 12:49 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
माघी चौथ को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार में इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में नियमों को माना जाता है। पूजा से लेकर कथा तक नियमों का पालन करें। गणेश जी की पूजा भद्रा में ना करें। कथा अधिकतर जगह शाम को तो कुछ लोगों के सुबह होती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा में सकट की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन संतान को अपशब्द या डांटे नहीं। भगवान गणेश से संतान की लंबी उम्र की कामना करें। शास्त्रों में सकट चौथ पर पानी पीने की स्पष्ट मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने अनुसार कथा पढ़ने के बाद फल या जल ले सकते हैं। ये आप अपनी परंपरा के अनुसार करें।अगर तबियत सही नहीं है तो जल ले सकते हैं।

सकट चौथ व्रत के नियम

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सबसे पहले हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर कुछ खाएं ना। फलाहार रख सकते हैं। तिल, गुड़, मूंगफली और चावल से प्रसाद बनाएं। गणेश जी को तिल के लड्डू या मोदक और तिलकुचा अर्पित करें । चंद्र दर्शन कर दूध, जल और तिल से अर्घ्य दें पूजा करने के बाद अर्घ्य देने जाएं, तो पानी में कच्चा दूध, तिल और शक्कर मिलाएं। मन, वचन और कर्म से संयम इस दिन शुद्ध भी रहें और संयम भी रखें।

सकट चौथ पर क्या न करें

बिना चंद्र दर्शन के व्रत न तोड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि चांद के दर्शन किए बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए । इस दिन अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव सोच से भी दूर रहें। इस दिन झूठ ना बोलें, गस्सा ना करें, दिन में ना सोएं। किसी से लड़ें ना। इस दिन बाल धोने चाहिए और शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
