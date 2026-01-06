Sakat chauth vrat niyam: पानी पिएं या नहीं, कब व्रत खोलें, जानें सकट चौथ में किन नियमों को मानें

संक्षेप: Sakat chauth vrat niyam: माघी चौथ को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार में इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में नियमों को माना जाता है। पूजा से लेकर कथा तक नियमों का पालन करें।

माघी चौथ को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार में इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में नियमों को माना जाता है। पूजा से लेकर कथा तक नियमों का पालन करें। गणेश जी की पूजा भद्रा में ना करें। कथा अधिकतर जगह शाम को तो कुछ लोगों के सुबह होती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा में सकट की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन संतान को अपशब्द या डांटे नहीं। भगवान गणेश से संतान की लंबी उम्र की कामना करें। शास्त्रों में सकट चौथ पर पानी पीने की स्पष्ट मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने अनुसार कथा पढ़ने के बाद फल या जल ले सकते हैं। ये आप अपनी परंपरा के अनुसार करें।अगर तबियत सही नहीं है तो जल ले सकते हैं।

सकट चौथ व्रत के नियम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सबसे पहले हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर कुछ खाएं ना। फलाहार रख सकते हैं। तिल, गुड़, मूंगफली और चावल से प्रसाद बनाएं। गणेश जी को तिल के लड्डू या मोदक और तिलकुचा अर्पित करें । चंद्र दर्शन कर दूध, जल और तिल से अर्घ्य दें पूजा करने के बाद अर्घ्य देने जाएं, तो पानी में कच्चा दूध, तिल और शक्कर मिलाएं। मन, वचन और कर्म से संयम इस दिन शुद्ध भी रहें और संयम भी रखें।