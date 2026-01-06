Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sakat Chauth Time Sakat Chauth ka Muhurat Today on Sakat Chauth 2026 Bhadra timing Sakat Chauth Ki Pooja kab Kare
आज सकट चौथ पर इतने बजे तक रहेगा भद्रा का साया, जानें सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

आज सकट चौथ पर इतने बजे तक रहेगा भद्रा का साया, जानें सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Sakat Chauth Time Sakat Chauth ka Muhurat Today: सकट चौथ के दिन संतान की कामना व दुखों के नाश के लिए विधि-विधान के साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि का महत्व है। आज सकट चौथ पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। 

Jan 06, 2026 08:02 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sakat Chauth Time Sakat Chauth ka Muhurat: आज मंगलवार को माघ महीने के कृष्ण पक्ष का सकट चौथ व्रत है। यह व्रत भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। सकट चौथ के दिन संतान की कामना व दुखों के नाश के लिए विधि-विधान के साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि का महत्व है। ऐसे में पंचांग के अनुसार, 6 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। आज सकट चौथ पर कुछ मिनटों के लिए भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं सकट चौथ पर भद्रा का समय, और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज सकट चौथ पर इतने बजे तक रहेगा भद्रा का साया

हिन्दू पंचांग के अनुसार, 6 जनवरी को 07:15 ए एम से 08:03 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने पर भद्रा का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ेगा। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचें। इसके साथ ही दोपहर में 03:03 बजे से 04:21 पी एम तक राहुकाल भी रहेगा।

सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त (पंचांग अनुसार)

अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:04 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:39 पी एम से 07:01 पी एम

अमृत काल 10:46 ए एम से 12:17 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 07

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 12:17 पी एम

चर - सामान्य 09:51 ए एम से 11:09 ए एम

लाभ - उन्नति 11:09 ए एम से 12:27 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 12:27 पी एम से 01:45 पी एम

शुभ - उत्तम 10:45 पी एम से 12:27 ए एम, जनवरी 07

अमृत - सर्वोत्तम 12:27 ए एम से 02:09 ए एम, जनवरी 07

सकट चौथ के दिन चचांद निकलने का समय - 08:54 पी एम

ये भी पढ़ें:संतान सुख के लिए सकट चौथ पर करें ये खास उपाय, गणेश जी की कृपा से बरसेगी समृद्धि
ये भी पढ़ें:3 शुभ योग में सकट चौथ व्रत, जान लें पूजा मुहूर्त और चांद निकलने का समय
ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जानें राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं पर आधारित हैं।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Sakat Chauth
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने