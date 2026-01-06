आज सकट चौथ पर इतने बजे तक रहेगा भद्रा का साया, जानें सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त
Sakat Chauth Time Sakat Chauth ka Muhurat Today: सकट चौथ के दिन संतान की कामना व दुखों के नाश के लिए विधि-विधान के साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि का महत्व है। आज सकट चौथ पर भद्रा का साया भी रहने वाला है।
Sakat Chauth Time Sakat Chauth ka Muhurat: आज मंगलवार को माघ महीने के कृष्ण पक्ष का सकट चौथ व्रत है। यह व्रत भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। सकट चौथ के दिन संतान की कामना व दुखों के नाश के लिए विधि-विधान के साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि का महत्व है। ऐसे में पंचांग के अनुसार, 6 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। आज सकट चौथ पर कुछ मिनटों के लिए भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं सकट चौथ पर भद्रा का समय, और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त-
आज सकट चौथ पर इतने बजे तक रहेगा भद्रा का साया
हिन्दू पंचांग के अनुसार, 6 जनवरी को 07:15 ए एम से 08:03 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने पर भद्रा का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ेगा। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचें। इसके साथ ही दोपहर में 03:03 बजे से 04:21 पी एम तक राहुकाल भी रहेगा।
सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त (पंचांग अनुसार)
अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:48 पी एम
विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:53 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:04 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:39 पी एम से 07:01 पी एम
अमृत काल 10:46 ए एम से 12:17 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 07
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 12:17 पी एम
चर - सामान्य 09:51 ए एम से 11:09 ए एम
लाभ - उन्नति 11:09 ए एम से 12:27 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:27 पी एम से 01:45 पी एम
शुभ - उत्तम 10:45 पी एम से 12:27 ए एम, जनवरी 07
अमृत - सर्वोत्तम 12:27 ए एम से 02:09 ए एम, जनवरी 07
सकट चौथ के दिन चचांद निकलने का समय - 08:54 पी एम
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं पर आधारित हैं।