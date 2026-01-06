Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्मSakat Chauth Moonrise Time 2026 Live: सकट चौथ व्रत आज, जानें पूजा शुभ मुहूर्त, विधि और चांद का समय
Sakat Chauth Moonrise Time 2026 Live: सकट चौथ व्रत आज, जानें पूजा शुभ मुहूर्त, विधि और चांद का समय

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live Updates: संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि के लिए आज महिलाओं ने सकट चौथ का व्रत रखा है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ और माघ कृष्ण चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है।

Sakat Chauth Moonrise Time 2026 Live: सकट चौथ व्रत आज, जानें पूजा शुभ मुहूर्त, विधि और चांद का समय

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 06 Jan 2026 07:33 AM IST
Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live Updates: संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और पति व परिवार की खुशहाली के लिए आज महिलाओं ने सकट चौथ का व्रत रखा है। यह व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ और माघ कृष्ण चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार सकट चौथ पर तीन शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग व आयुष्मान योग बन रहे हैं। जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ा रहे हैं। ज्योतिषचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि छह जनवरी को सुबह 8.01 बजे से शुरू होकर सात जनवरी (बुधवार) को सुबह 6.52 बजे तक रहेगी। आमतौर पर व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज छह जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है। इसलिए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को ही रखा जा रहा है। रात में चन्द्र दर्शन व अर्घ्य देकर व्रत होता है पूर्ण ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडेय ने बताया कि दिन भर व्रत के बाद शाम को चन्द्र दर्शन होने पर चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाएगा। चन्द्रोदय आज रात करीब 8.35 बजे होगा।

6 Jan 2026, 07:30:08 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: 6 जनवरी 2026 को ही सकट चौथ का व्रत, यही शास्त्रसम्मत

इस साल सकट चौथ के व्रत को लेकर कंफ्यूजन है तो जान लें कि 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 जनवरी को उदया तिथि में सकट चौथ व्रत है। पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 को ही रखना शास्त्रसम्मत होगा। पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजकर 10 मिनट से होगा, जो 7 जनवरी की सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। इस व्रत में शाम को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए शाम के समय चौथ होना चाहिेए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण किया जाता है और 6 जनवरी की संध्या में चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए व्रत उसी दिन करना उचित माना गया है। 7 जनवरी को व्रत रखना शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं है।

6 Jan 2026, 07:08:37 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live Updates: सकट चौथ पूजा शुभ मुहूर्त

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live Updates: सकट चौथ पूजा शुभ मुहूर्त-

चतुर्थी तिथि प्रारम्भ - जनवरी 06, 2026 को 08:01 ए एम बजे

चतुर्थी तिथि समाप्त - जनवरी 07, 2026 को 06:52 ए एम बजे

सकट चौथ के दिन चन्द्रोदय समय - 08:54 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:21 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:04 पी एम

अमृत काल 10:46 ए एम से 12:17 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 07

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 12:17 पी एम

6 Jan 2026, 07:08:38 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: सकट चौथ पर चन्द्रमा कर्क राशि में

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: चन्द्रमा इस दिन कर्क राशि में रहेगा, इसके बाद सिंह राशि पर संचार करेगा। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग के साथ इस दिन आयुष्मान योग बनेगा जो 6 जनवरी को शाम रात 08:21 बजे से होगा। इस दिन मघा नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र के साथ प्रीति योग का भी संयोग बन रहा है।

6 Jan 2026, 07:08:38 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: सकट पूजन में तिल व गुड़ का विशेष महत्व

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल बताते हैं कि सकट पूजन में तिल व गुड़ का विशेष महत्व है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट कर कहीं तिलकुट का पहाड़ तो कहीं तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। उसकी पूजा होती है, घर का कोई बच्चा उसे काटता है। कथा सुनायी जाती है, जिसके बाद प्रसाद सभी लोगों में बांटा जाता है।

6 Jan 2026, 07:08:38 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: क्यों किया जाता है सकट चौथ का व्रत

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि यह व्रत संतान के जीवन में विघ्न बाधाओं को दूर करता है। संकटों और दुखों को दूर करने वाला है। यह पर्व माघ के कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है।

6 Jan 2026, 07:08:38 AM IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: सकट चौथ का व्रत आज

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Live: माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ मनाई जाती है। इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुट चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में निर्जला व्रत किया जाता है। माताएं पूरे दिन व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं।

