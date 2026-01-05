सकट चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? नोट कर लें चंद्रोदय का सही समय

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sakat Chauth Moonrise Time: Chand Nikalne Ka Samay Kab Hai
संक्षेप:

Jan 05, 2026 10:00 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Sakat Chauth Moonrise Time, Chand Nikalne Ka Samay Kab Hai: सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत में चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना सबसे अहम माना जाता है। मान्यता है कि चांद देखने के बाद ही सकट चौथ का व्रत पूर्ण होता है और तभी पारण किया जाता है। ऐसे में हर व्रती के मन में यही सवाल रहता है कि सकट चौथ के दिन चांद कितने बजे निकलेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। आमतौर पर चांद रात के समय निकलता है और इसी दौरान दूध, जल और तिल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं चंद्र दर्शन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं।

चंद्र दर्शन के बिना अधूरा है व्रत- सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश की पूजा और आरती की जाती है, फिर व्रत खोला जाता है।

ऐसे दें चंद्रमा को अर्घ्य- चांद निकलने पर एक पात्र में दूध, जल और थोड़ी चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें और संतान की सुख-समृद्धि की कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं।

चांद निकलने का समय- देशभर में लगभग 8 बजकर 55 मिनट से सकट चौथ का चांद दिखने लगेगा। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग-अलग हो सकता है।

दिल्ली: 8:55 पी एम

मुंबई: 9:24 पी एम

बेंगलुरु: 9:10 पी एम

हैदराबाद: 9:02 पी एम

पुणे: 9:20 पी एम

अहमदाबाद: 9:20 पी एम

जोधपुर / जयपुर: 9:03 पी एम

इंदौर / नागपुर: 9:07 पी एम

लखनऊ: 8:41 पी एम

पटना: 8:25 पी एम

कोलकाता: 8:15 पी एम

चेन्नई: 8:59 पी एम

