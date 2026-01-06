Hindustan Hindi News
Sakat chauth moonise time 2026: आज सकट चौथ का चांद कब निकलेगा, जानें अपने शहर का समय

संक्षेप:

Sakat chauth moonise time today: \ज्योतिष मत के अनुसार छह जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा और तीन शुभ योग इस व्रत का महत्व बढ़ा रहे हैं।आज सकट चौथ का चांद कब निकलेगा, जानें अपने शहर का समय

Jan 06, 2026 06:59 am IST
sakat chauth aaj chand kab niklega: इस बार सकट चौथ के त्योहार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चतुर्थी तिथि दो दिन पड़ रही है। कई लोग असमंजस में हैं कि यह व्रत 6 जनवरी को रखा जाए या सात जनवरी को। ज्योतिष मत के अनुसार छह जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा और तीन शुभ योग इस व्रत का महत्व बढ़ा रहे हैं।

सकट चौथ व्रत तिथि

ज्योतिषाचार्य विभोर इंदूसुत के अनुसार सकट चौथ का व्रत माघ कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। इस बार यह तिथि 6 जनवरी की सुबह से शुरू होकर सात जनवरी की सुबह तक रहेगी। दृक पंचांग के अनुसार, माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि छह जनवरी को सुबह 8:01 बजे से शुरू होकर 7 जनवरी को सुबह 6:52 बजे तक रहेगी। छह जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है और सात जनवरी को पंचमी तिथि में, इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत छह जनवरी को ही रखा जाएगा।

राहुकाल का रखें विशेष ख्याल

सकट चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 बजे तक रहेगा। प्रीति योग पूरे दिन रहेगा और रात 8:21 बजे के बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:17 बजे तक रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह योग पूजा-पाठ के लिए अनुकूल माने जाते हैं। भगवान श्रीगणेश की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3:03 से 4:21 बजे तक रहेगा, इस दौरान पूजा या शुभ कार्य करने से बचें।

इसलिए होता है सकट चौथ व्रत

ज्योतिषाचार्या रुचि कपूर के अनुसार सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग भगवान श्रीगणेश को लगाया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।

सकट चौथ 2026 चंद्रोदय का समय

दिल्ली रात में 9 बजकर 34 मिनट
जयपुर रात में 9 बजकर 3 मिनट
पटना रात में 8 बजकर 25 मिनट
मेरठ रात में 8 बजकर 52 मिनट
पुणे रात में 9 बजकर 20 मिनट
नासिक रात 9 बजकर 18 मिनट
नोएडा रात में 8 बजकर 54 मिनट
गाजियाबाद रात में 8 बजकर 54 मिनट
मुंबई रात में 9 बजकर 24 मिनट
अहमदाबाह रात में 8 बजकर 20 मिनट
आगरा रात में 8 बजकर 53 मिनट
लखनऊ रात में 8 बजकर 41 मिनट
मथुरा रात में 8 बजकर 55 मिनट
इंदौर रात में 9 बजकर 7 मिनट
चैन्नई रात में 8 बजकर 59 मिनट

