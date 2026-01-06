Hindustan Hindi News
Chand Nikalne Ka time 2026: MP के शहरों में कब होंगे चांद के दर्शन, शाम को ऐसे करें पूजा, तिलकुट का बकरा जरूर बनाएं

Chand Nikalne Ka time 2026: MP के शहरों में कब होंगे चांद के दर्शन, शाम को ऐसे करें पूजा, तिलकुट का बकरा जरूर बनाएं

संक्षेप:

Sakat Chauth moonrise timing: शाम को पूजा करें, कथा करें और भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद चंद्र द्रेव के दर्शन करें। यहां हम बता रहे हैं, शाम को कैसे करने हैं चंद्र देव के दर्शन  

Jan 06, 2026 10:46 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि बहुत खास है। इस दिन संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धिल के लिए माताएं व्रत रखती हैंं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को समर्पित इस व्रत से परिवार में सब मंगल रहता है। इस व्रत में गणेश जी की खास पूजा होती है। इसके बाद शाम को गणेश जी को भोग लगाकर कथा करके चांद को अर्घ्य देते हैं। इस व्रत में देवरानी-जेठानी और गणेशजी की कथा पढ़ी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तारों की छांव में पढ़ते हैं। इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तिलकुट का इस व्रत में बहुत महत्व है। इसके बिना व्रत अधूरा है।इस व्रत को तिलवा चौथ, तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ और वक्र-तुण्ड चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि छह जनवरी को सुबह 8:01 बजे से शुरू होकर सात जनवरी की सुबह 6:52 बजे तक रहेगी। चूंकि चंद्रोदय छह जनवरी को चतुर्थी तिथि में ही होगा, इसलिए व्रत इसी आज रखा जाएगा।

कैसे करें पूजा, तिल का बनता है बकरा और सास को देते हैं बायना
इस दिन गणेश पूजा के बाद तिल-गुड़ से तैयार तिलकुट का भोग लगाया जाएगा। आज प्रीति योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा, जबकि रात 8:21 बजे के बाद आयुष्मान योग आरंभ होगा। शाम को पूजा करें तो सास के लिए बायना निकालें। तिलकूट का प्रतीकात्मक बकरा बनाकार एक रुपए के सिक्के से संतान से इसे कटवाते हैं। चौथ माता को साड़ी कपड़े, सुहाग का सामान अर्पित कर पूजा के बाद सास को या ननद को वो सामान देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें।चांद को अर्घ्य देने के लिए पानी, रौली, कलाव,दीपक, मिठाई होनी चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें, उन्हें तिलक लगाएं और मिठाई का भोग लगाएं, तिल के लड्डू चढ़ाएं और फिर परिक्रमा करके उनकी आरती उतार लें। इसके बाद संतान को भी तिलक लगाएं।

MP में कब निकलेगा चांद

भोपाल- 09: 20 PM

उज्जैन- 9:19 pm

इंदौर- 9:19 pm

जबलपुर- 9:07 pm

ग्वालियर- 9:07 pm

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
