sakat chauth 2026 top 10 wishes sms sayari in hindi for whatsapp and instagram
Sakat Chauth 2026 Wishes: सकट चौथ पर अपनों को आज भेंजे ये खूबसूरत विशेज, सातवीं है सबसे खास

संक्षेप:

आज 6 जनवरी को सकट चौथ है। सनातन धर्म में इस व्रत का खास महत्व होता है। विशेष रूप से इसे महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस खास मौके पर आप अपने करीबियों को बधाई भी भेज सकते है। नीचे हिंदी में पढ़ें ऐसी ही विशेज… 

Jan 06, 2026 09:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Sakat Chauth 2026 Wishes: हिंदू धर्म में कई तीज-त्योहार होते हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। आज 6 जनवरी है और आज ही के दिन सकट चौथ है। देश में अलग-अलग जगहों पर इसे और भी कई दूसरे नाम से जानते हैं। बता दें कि विशेष रूप से ये व्रत बच्चों की लंबी आयु और अच्छी हेल्थ के लिए होता है। इस दिन खास तौर पर सकट माता की पूजा होती है। साथ ही गणेश भगवान को भी आज पूजा जाता है। इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भी भेजते हैं। आज सकट चौथ के खास मौके पर अपने सगे-संबंधियों को विशेज भेजें। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही बधाई संदेश...

1. चांद की चांदनी से जिंदगी को उज्जवल,

खुशियों से चमकता रहे आपका हर पल।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

2. रहे उनका स्वास्थ्य हमेशा सही,

जिंदगी में अबसे मिले जो चाहें वही।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

3. माता-पिता की दुआएं बनें बच्चों की ढाल,

सफलता और प्यार से भरा रहे उनका साल।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

4. उनका भविष्य हो सुनहरा और प्यारा,

हर दिन उनके लिए हो अबसे उजियारा।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

5. चांद की रोशनी से हमेशा सजें राहें,

सफलता उनके लिए खोल लें अपनी बाहें।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

6. हर सपने को मिले उड़ान और हर दिन हो खास,

दूर हो सारी बुरी नजर नजर और सफलता दिखे पास,

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

7. आज व्रत का आशीर्वाद बच्चों को मिले,

हर राह में उन्हें आसानी से खुशियां मिले।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

8. खुशियों से भरी रहे उनकी राह,

मिले सब कुछ जिसकी हो उन्हें चाह।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

9. हर कदम पर उन्हें मिले खुशियों की सौगात,

सफल रहे सुरक्षित रहे उनका जीवन दिन-रात।

आपको और आपके पूरे परिवार को सकट चौथ की शुभकामनाएं!!

10.सकट चौथ की शुभकामना और आशीर्वाद यही,

बच्चों का जीवन रहे हमेशा प्रेम और माया भरी।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
