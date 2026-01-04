Sakat Chauth 2026: इन चीजों के बिना अधूरी है सकट चौथ पूजा, नोट कर लें पूजन सामग्री

संक्षेप: सकट चौथ को तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ आदि के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना और व्रत से जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ पूजन सामग्री ऐसी हैं जिनके बिना सकट चौथ व्रत पूजा अधूरा रहता है।

सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए सकट चौथ व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। यह व्रत माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसको तिलवा चौथ, तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी आदि के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना और व्रत से जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पूजन सामग्री ऐसी हैं जिनके बिना सकट चौथ का व्रत अधूरा रहता है।

2026 में कब सकट चौथ व्रत पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः 08:01 बजे प्रारंभ होकर 07 जनवरी 2026 को प्रातः 06:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026, मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन सुबह से प्रीति योग 08:21 पी एम तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान् योग रहेगा। इस दिन चंद्र देव का उदय रात्रि 08:54 बजे होगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करेंगी।

सकट चौथ की पूज सामग्री सकट चौथ की पूजा में जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, चौकी, फूल, गंगाजल, देसी घी, तिल के लड्डू, फल, कलश, दीपक, दूध, मोदक, धूप और गणेश जी की प्रतिमा चीजें शामिल करें। साथ ही पान का पत्ता, लौंग, रोली, आरती किताब, 21 गांठ दूर्वा गाय का घी, फूल माला, इलायची, दूर्वा, पीले या लाल फूल, तिल से बना भोग भी शामिल करें।

सकट चौथ के दिन क्या करें -सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें।

- इसके बाद विधिपूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करें। सकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें।

-तिल के लड्डू का भोग लगाएं।

-मंदिर या गरीब लोगों में तिल, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें।

-रात में चंद्र दर्शन करने बाद भोजन करें।

इन चीजों का करें दान

सकट चौथ पर आप घी, गुड़, तिल, गर्म कपड़े, तांबे के पात्र और अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।