Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sakat Chauth 2026 pujan samagree Sakat Chauth puja is incomplete without these things note down the essential puja items
Sakat Chauth 2026: इन चीजों के बिना अधूरी है सकट चौथ पूजा, नोट कर लें पूजन सामग्री

Sakat Chauth 2026: इन चीजों के बिना अधूरी है सकट चौथ पूजा, नोट कर लें पूजन सामग्री

संक्षेप:

सकट चौथ को तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ आदि के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना और व्रत से जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ पूजन सामग्री ऐसी हैं जिनके बिना सकट चौथ व्रत पूजा अधूरा रहता है।

Jan 04, 2026 01:41 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए सकट चौथ व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। यह व्रत माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसको तिलवा चौथ, तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी आदि के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना और व्रत से जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पूजन सामग्री ऐसी हैं जिनके बिना सकट चौथ का व्रत अधूरा रहता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2026 में कब सकट चौथ व्रत

पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः 08:01 बजे प्रारंभ होकर 07 जनवरी 2026 को प्रातः 06:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026, मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन सुबह से प्रीति योग 08:21 पी एम तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान् योग रहेगा। इस दिन चंद्र देव का उदय रात्रि 08:54 बजे होगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करेंगी।

सकट चौथ की पूज सामग्री

सकट चौथ की पूजा में जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, चौकी, फूल, गंगाजल, देसी घी, तिल के लड्डू, फल, कलश, दीपक, दूध, मोदक, धूप और गणेश जी की प्रतिमा चीजें शामिल करें। साथ ही पान का पत्ता, लौंग, रोली, आरती किताब, 21 गांठ दूर्वा गाय का घी, फूल माला, इलायची, दूर्वा, पीले या लाल फूल, तिल से बना भोग भी शामिल करें।

सकट चौथ के दिन क्या करें

-सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें।
- इसके बाद विधिपूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करें। सकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें।
-तिल के लड्डू का भोग लगाएं।
-मंदिर या गरीब लोगों में तिल, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें।
-रात में चंद्र दर्शन करने बाद भोजन करें।

इन चीजों का करें दान
सकट चौथ पर आप घी, गुड़, तिल, गर्म कपड़े, तांबे के पात्र और अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:3 शुभ योग में सकट चौथ व्रत, जान लें पूजा मुहूर्त और चांद निकलने का समय
ये भी पढ़ें:सकट चौथ पर इन चीजों का करें दान, मिलेगा पुण्य
ये भी पढ़ें:6 या 7 जनवरी, सकट चौथ व्रत कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Sakat Chauth Sakat Chauth Vrat Katha Sakat Chauth Vrat Kahani Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने