आज चांद कब निकलेगा? मून राइज टाइम देखकर ही खोलें व्रत, यहां जानें आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय

संक्षेप: आज यानी 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, इसलिए चंद्रोदय का समय सबसे अहम माना जाता है। पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा का उदय अलग-अलग शहरों में अलग समय पर होगा, जो सामान्य तौर पर रात करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच रहेगा।

Jan 06, 2026 05:44 pm IST

Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time Today Chand Kab Niklega : आज यानी 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का पावन व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी और कई जगहों पर तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत की सबसे अहम बात होती है चंद्र दर्शन, क्योंकि चांद को अर्घ्य दिए बिना व्रत खोलना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं, आज सकट चौथ पर चांद कितने बजे निकलेगा?

आज सकट चौथ पर चंद्रमा का समय (Moon Rise Time)- पंचांग के अनुसार आज रात चंद्रमा का उदय अलग-अलग शहरों में अलग समय पर होगा। सामान्य तौर पर चांद रात करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच दिखाई देगा

कुछ प्रमुख शहरों में अनुमानित चंद्रोदय समय (Sakat Chauth 2026 Moon Rise Time) उत्तर भारत दिल्ली-एनसीआर – रात लगभग 8:55 बजे

लखनऊ – 8:45 बजे

कानपुर – 8:47 बजे

आगरा – 8:50 बजे

मेरठ – 8:52 बजे

नोएडा – 8:55 बजे

गाजियाबाद – 8:55 बजे

फरीदाबाद – 8:56 बजे

चंडीगढ़ – 8:58 बजे

अमृतसर – 9:05 बजे

जालंधर – 9:03 बजे

लुधियाना – 9:02 बजे

देहरादून – 8:50 बजे

हरिद्वार – 8:49 बजे

शिमला – 9:05 बजे

जम्मू – 9:10 बजे

श्रीनगर – 9:15 बजे

उत्तर प्रदेश – बिहार

वाराणसी – 8:40 बजे

प्रयागराज – 8:42 बजे

गोरखपुर – 8:38 बजे

पटना – 8:25 बजे

गया – 8:23 बजे

भागलपुर – 8:20 बजे

मुजफ्फरपुर – 8:27 बजे

दरभंगा – 8:24 बजे

मध्य भारत भोपाल – 8:50 बजे

इंदौर – 8:55 बजे

जबलपुर – 8:45 बजे

ग्वालियर – 8:52 बजे

उज्जैन – 8:56 बजे

रायपुर – 8:35 बजे

बिलासपुर – 8:32 बजे

राजस्थान जयपुर – 9:00 बजे

अजमेर – 9:02 बजे

उदयपुर – 9:05 बजे

कोटा – 8:58 बजे

जोधपुर – 9:08 बजे

बीकानेर – 9:12 बजे

पश्चिम भारत मुंबई – 9:20 बजे

ठाणे – 9:21 बजे

नवी मुंबई – 9:22 बजे

पुणे – 9:10 बजे

नासिक – 9:05 बजे

अहमदाबाद – 9:05 बजे

वडोदरा – 9:07 बजे

सूरत – 9:10 बजे

राजकोट – 9:12 बजे

पूर्व भारत कोलकाता – 8:15 बजे

हावड़ा – 8:16 बजे

दुर्गापुर – 8:18 बजे

सिलीगुड़ी – 8:10 बजे

रांची – 8:22 बजे

जमशेदपुर – 8:20 बजे

भुवनेश्वर – 8:25 बजे

कटक – 8:26 बजे

पुरी – 8:28 बजे

दक्षिण भारत

चेन्नई – 9:00 बजे

कोयंबटूर – 9:05 बजे

मदुरै – 9:10 बजे

तिरुचिरापल्ली – 9:08 बजे

बेंगलुरु – 9:05 बजे

मैसूर – 9:06 बजे

हैदराबाद – 8:55 बजे

सिकंदराबाद – 8:56 बजे

विजयवाड़ा – 8:50 बजे

विशाखापत्तनम – 8:45 बजे

तिरुपति – 8:58 बजे

कोच्चि – 9:20 बजे

तिरुवनंतपुरम – 9:25 बजे

कोझिकोड – 9:18 बजे

पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी – 8:05 बजे

डिब्रूगढ़ – 8:00 बजे

तेजपुर – 8:03 बजे

इंफाल – 7:55 बजे

आइजोल – 7:50 बजे

कोहिमा – 7:52 बजे

शिलॉन्ग – 8:00 बजे

अगरतला – 8:02 बजे

ध्यान रखें कि मौसम, बादल और स्थान के अनुसार चांद के दिखने में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।

चंद्र दर्शन के बाद ऐसे खोलें व्रत सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। जैसे ही चांद दिखाई दें-

सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर लोटे में जल या दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें।अर्घ्य देते समय संतान के सुख-स्वास्थ्य की कामना करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें

अगर बादल हों तो क्या करें?- अगर मौसम खराब हो और चांद साफ नजर न आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार दिशा की ओर मुख करके चंद्र देव का ध्यान करते हुए अर्घ्य देने से भी व्रत पूर्ण माना जाता है।