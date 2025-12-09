Sakat Chauth 2026: साल 2026 के शुरू में ही पड़ेगा यह पर्व, साल की पूरी संकष्टी चतुर्थी की लिस्ट भी देखें

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sakat Chauth 2026 date in india tilkut chaturthi kab hai know all dates of sankashti chaturthi 2026
संक्षेप:

Sakat Chauth 2026 kab hai: हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत में तिल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है,

Dec 09, 2025 04:02 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8.01 पर होगी और समापन 7 जनवरी को सुबह 6.52 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस व्रत में तिल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ व्रत भी कहते हैं। इसके अलावा सकट चौथ को संकट चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी तथा माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत इस साल मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का व्रत है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा कर सकट चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस साल सकट चौथ पर आश्लेषा नक्षत्र, प्रीति योग का संयोग रहेगा। इस कारण इस बार सकट चौथ का व्रत बहुत फलदायी रहेगा। सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए।

सकट चौथ कब है

चतुर्थी तिथि प्रारम्भ - जनवरी 06, 2026 को 08:01 बजे

चतुर्थी तिथि समाप्त - जनवरी 06, 2026 को 6:52+ बजे

सकट चौथ के दिन चन्द्रोदय समय - 20:52 बजे निकलेगा

साल 2026 की सभी संकष्टी चतुर्थी की लिस्ट

06 जनवरी- 2026 अंगारकी चतुर्थी, सकट चौथ

05 फरवरी -2026 संकष्टी चतुर्थी

06 मार्च- 2026 संकष्टी चतुर्थी

05 अप्रैल 2026 संकष्टी चतुर्थी

05 मई 2026 अंगारकी चतुर्थी

03 जून 2026 संकष्टी चतुर्थी

03 जुलाई 2026 संकष्टी चतुर्थी

02 अगस्त 2026 संकष्टी चतुर्थी

31 अगस्त 2026 संकष्टी चतुर्थी

29 सितंबर 2026 अंगारकी चतुर्थी

29 अक्टूबर 2026 संकष्टी चतुर्थी

27 नवंबर 2026 संकष्टी चतुर्थी

26 दिसंबर 2026 संकष्टी चतुर्थी

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

