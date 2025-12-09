Sakat Chauth 2026: साल 2026 के शुरू में ही पड़ेगा यह पर्व, साल की पूरी संकष्टी चतुर्थी की लिस्ट भी देखें

हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8.01 पर होगी और समापन 7 जनवरी को सुबह 6.52 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस व्रत में तिल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ व्रत भी कहते हैं। इसके अलावा सकट चौथ को संकट चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी तथा माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत इस साल मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का व्रत है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा कर सकट चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस साल सकट चौथ पर आश्लेषा नक्षत्र, प्रीति योग का संयोग रहेगा। इस कारण इस बार सकट चौथ का व्रत बहुत फलदायी रहेगा। सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए।