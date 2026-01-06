देशभर में दिखने लगा सकट चौथ का चांद, ऐसे करें पूजा और व्रत पारण, चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे करें पूजन

संक्षेप: आज यानी 6 जनवरी 2026 को देशभर में सकट चौथ का पावन व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। शाम होते ही अलग-अलग राज्यों में सकट चौथ का चांद दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसके बाद व्रती महिलाएं और श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर व्रत का पारण कर रहे हैं।

Sakat Chauth 2026 : आज यानी 6 जनवरी 2026 को देशभर में सकट चौथ का पावन व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। शाम होते ही अलग-अलग राज्यों में सकट चौथ का चांद दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसके बाद व्रती महिलाएं और श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर व्रत का पारण कर रहे हैं। सकट चौथ को कई जगह संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्र देव की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। दिनभर निर्जला या फलाहार उपवास रखने के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है। यही वजह है कि पूरे दिन श्रद्धालुओं की नजरें चंद्रोदय के समय पर टिकी रहती हैं। जैसे-जैसे चांद दिखाई देता है, वैसे-वैसे घरों में दीप जलते हैं और पूजा का क्रम शुरू हो जाता है।

ऐसे करें सकट चौथ की पूजा: चंद्र दर्शन होते ही सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और मन को शांत रखें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान गणेश का स्मरण करें और पूजा की थाली में फूल, अक्षत, दूर्वा, मोदक या लड्डू रखें। फिर एक लोटे में जल या दूध लेकर उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और चंद्रमा की ओर मुख करके श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय संतान की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा करने पर भगवान गणेश और चंद्र देव दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।