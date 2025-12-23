Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 2026: शनि और गुरु का जबरदस्त प्रभाव, जानें धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा नया साल?

संक्षेप:

Sagittarius Yearly Horoscope 2026: नया साल जल्द ही आने वाला है और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उसके लिए नया साल कैसा होगा? नीचे विस्तार से जानिए कि नया साल धनु राशि वालों के क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Dec 23, 2025 05:19 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Sagittarius Yearly Horoscope 2026: Sagittarius Horoscope 2026, धनु राशिफल: नए साल से हर किसी को ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। नए साल के आते ही हर कोई अपनी जिंदगी को नई ऊर्जा के साथ एक दिशा देने की कोशिश करता है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अगला साल उनके लिए कैसा होगा। आज बात करेंगे धनु राशि वालों की। नया साल धनु राशि वालों के लिए कई नए मौके लेकर आ रहा है, वहीं कुछ बाधाएं भी होंगी, जिन्हें कुछ उपायों के साथ आसानी से दूर किया जा सकता है। धनु राशि के जातकों को नए साल के शुरुआती महीनों में पार्टनरशिप, रिश्ते और शादी से जुड़े मामलों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ लोग नए लोगों से मिलेंगे और ये नई मुलाकातें आगे चलकर शादी या पुराने रिश्ते के दोबारा जुड़ने की वजह बन सकती हैं।

इस राशि के लोगों को 21 मई के बाद चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि तभी से गुरु इस राशि के आठवें भाव में एंट्री मारेगा। सेहत और साझा पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होगी। इस दौरान जॉइंट इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर ही रहेगा। वहीं घर-परिवार में थोड़ी अशांति हो सकती है या फिर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ सकता है। नीचे विस्तार से जानें कि धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप और फाइनेंस इत्यादि के लिहाज से चीजें कैसी होंगी?

2026 में कैसी होगी धनु राशि वालों की लव लाइफ

नए साल की शुरुआत धनु राशि वालों की पर्सनल लाइफ लिए काफी अच्छी रहेगी। दरअसल इस दौरान गुरु आपके सातवें भाव में होगा और ऐसे में नए रिश्ते के बनने के पूरे योग है। हो सकता है कि पुराने रिश्ते में फिर से समझदारी आ सकती है और चीजें फिर से सुधर जाएं। हालांकि आप पार्टनर के साथ क्लैरिटी से बातचीत करें। कई लोगों के लिए साल की शुरुआत में शादी के योग भी बन सकते हैं। मई के बाद घर से जुड़ी चीजों के चलते तनाव हो सकता है क्योंकि इसी दौरान शनि आपके चौथे भाव में आएगा। ऐसे में लोगों के साथ कनेक्ट रहें। घर-परिवार के लोगों के साथ जितना ज्यादा समय बिता सकते हैं, उतना साथ रहें।

2026 में कैसा होगा धनु राशि वालों का फाइनेंस

साल के पहले हिस्से में तुला राशि के जातकों को पार्टनरशिप से जुड़े काम में बहुत फायदा होगा। जॉइंट वर्क, क्लाइंट मीटिंग या बिजनेस डील से आपको काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं, जोकि लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा। हालांकि 21 मई के बाद पैसों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। पैसों को लेकर क्लैरिटी के साथ प्लान बनाएंगे तो सही रहेगा। लॉन्ग टर्म वाली चीजों से हमेशा ही फायदा मिलेगा।

2026 में कैसा होगा धनु राशि वालों का स्वास्थ्य

मई के बाद धनु राशि के जातकों को सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर जरूरत लगे तो चेकअप जरूर करवाएं। काम के बीच ब्रेक जरूर लें। इससे एनर्जी बची रहेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। हल्की एक्सरसाइज रोज करें और साथ ही नींद पूरी लें। खानपान का ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचने की जरूरत है। साथ ही एक्सरसाइज या फिर योग अभ्यास को अपने रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें।

2026 के बेस्ट महीने

2026 में धनु राशि के लिए जनवरी से मई तक का समय सही रहेगा। वहीं नवंबर का महीना सही रहेगा। इस महीने से धनु राशि वालों के सारे काम आसानी से बनने लगेंगे। ऐसे में जो महीने अनुकूल ना हो, उनमें धैर्य बनाए रखें।

2026 के अशुभ महीने

मई के बाद जॉइंट इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं भी यात्रा करने से पहले घर की जिम्मेदारियों और खर्चों की व्यवस्था पहले से ही कर लें। साथ ही घर से जुड़े बड़े फैसले अभी ना लें।

2026 का लाइफ मंत्र

धनु राशि वालों के लिए यही मंत्र है कि साल की शुरुआत में जो रिश्ते बनेंगे, उन्हें मजबूत बनाएं। मई के बाद बचत प्लान और मजबूत करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। इससे आपके साथ-साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
