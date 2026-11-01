धनु साप्ताहिक राशिफल 1-7 नवंबर: शनि-मंगल लाएंगे बड़ा बदलाव, जानें कैसा जाएगा ये हफ्ता?

Dhanu Saptahik Rashifal 1-7 November 2026 : धनु राशि वालों पर इस हफ्ते मंगल और शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। जानें इस हफ्ते किन-किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है?

Sagittarius Weekly Rashifal 1-7 November 2026 धनु साप्ताहिक राशिफल: शुरुआत में चिड़चिड़ाहट या छोटी देरी परेशान कर सकती है। बाद में पढ़ाई, आत्मविश्वास और परिचितों से संपर्क बेहतर होगा। शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से आठवें भाव में रहेगा। इससे साझे पैसों, भरोसे, गोपनीयता और अनिश्चित खर्च पर ध्यान बढ़ सकता है। अधूरी सूचना के आधार पर आशंका या भुगतान न बढ़ाएं। सप्ताह के बीच सिंह के नौवें भाव में चंद्रमा के आने से उच्च शिक्षा, सलाह, यात्रा और भविष्य की दिशा का रंग उभरेगा। यह बदलाव किसी पक्की घटना का संकेत नहीं है। इसे अपना व्यवहार और प्राथमिकताएं समझने का अवसर मानें।

आपकी राशि से गुरु सिंह के नौवें भाव में है। इससे सीखने, बच्चों या अपने अनुभव पर भरोसा करने की इच्छा को दूर की योजना और सीख से जोड़कर समझ सकते हैं। वहीं मंगल कर्क के आठवें भाव में है। वह पहल बढ़ाता है, पर प्रतिक्रिया में गर्मी भी ला सकता है। शनि मीन के चौथे भाव में वक्री है, इसलिए पुराने वादे, समय और जिम्मेदारी को लेकर खुद से साफ बात करनी होगी। राहु कुंभ के तीसरे और केतु सिंह के नौवें भाव में हैं। कोई नया आकर्षण आपको पुराने भरोसे से दूर न ले जाए।

इसके बाद कन्या के दसवें भाव का चंद्रमा करियर, वरिष्ठों, सार्वजनिक छवि और परिणाम से जुड़ी छोटी बातों को साफ करेगा। बुध तुला में वक्री है, इसलिए दस्तावेज, अधूरी बातचीत और निर्णय की शर्त दोबारा पढ़ना उपयोगी होगा। सप्ताहांत में तुला के ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रों, टीम, संपर्क और लंबित लाभ को सामने लाएगा। शुक्र भी वक्री होकर कन्या में लौटेगा। इसलिए संबंध, खर्च और सुविधा के पुराने निर्णय की समीक्षा ठीक रहेगी।

धनु राशि लव राशिफल शुरुआती दिनों में साथी से बहस का लहजा न बढ़ाएं। बीच में मन हल्का होने पर साथ बाहर निकलना अच्छा रहेगा। संबंधों पर शुक्र की वक्री चाल का असर खास तौर पर समझदारी से लेना होगा। वह पहले तुला के ग्यारहवें और बाद में कन्या के दसवें भाव में रहेगा। इसका मतलब कोई संबंध अपने आप खराब होना नहीं है। इतना जरूर है कि पुराने वादे, सुविधा, समय और अपेक्षाएं फिर चर्चा में आ सकती हैं। बुध का तुला में वक्री रहना एक बात के अलग अर्थ निकलने की संभावना दिखाता है। इसलिए अस्पष्ट संदेश को नाराजगी समझने से पहले पूछ लेना बेहतर होगा। यदि आप किसी नए परिचय को समझ रहे हैं तो जल्दी जवाब लेने का दबाव न बनाएं। पुराने रिश्ते में आप दोनों के बीच काम बांटने का मुद्दा हो तो इसे प्रेम की परीक्षा न बनाएं। जब कोई परिवार के सदस्य से जुड़ी बात सामने आए, तब एक साथ कई लोगों की राय लेने की बजाय सीधे संबंधित व्यक्ति से चर्चा करें। दूसरे की निजता का मान रखें। परिवार के साथ किसी सरल गतिविधि में शामिल होना भी मन हल्का कर सकता है। नाराजगी दूर करने का सबसे आसान तरीका कभी कभी समय पर माफी मांगना होता है।

धनु राशि करियर राशिफल छात्रों की एकाग्रता लौट सकती है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का परिणाम दिखने की संभावना है। प्रस्ताव का लेखाजोखा जांचें। कर्मक्षेत्र पर शनि का मीन के चौथे भाव में वक्री होना बताता है कि हर लक्ष्य के पीछे व्यवस्था और अनुशासन चाहिए। गुरु सिंह के नौवें भाव में सीखने और अपने कौशल को ठीक जगह इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। बुध के वक्री होने से मीटिंग की तारीख, फाइल, मेल या पाठ्यक्रम की बारीकियां दोबारा जांचें। राहु कुंभ के तीसरे भाव में अलग रास्ता आजमाने की इच्छा जगा सकता है। उस उत्साह को तैयारी और वरिष्ठों से मिली साफ प्रतिक्रिया के साथ ही आगे बढ़ाएं। नौकरी करने वाले अपने दिन का पहला हिस्सा सबसे जरूरी काम के लिए रखें। टीम में किसी की गति अलग हो तो झुंझलाने की बजाय समय सीमा स्पष्ट करें। कारोबार में ग्राहक से कही गई कीमत, डिलीवरी और भुगतान की शर्त लिखित में रखें। छात्रों को एक साथ कई विषय खोलने से ज्यादा फायदा नियमित रिवीजन से होगा। छोटे टेस्ट खुद लें और जहां गलती हो, वहीं दोबारा पढ़ें। किसी प्रशंसा या आलोचना को अपनी पूरी क्षमता का फैसला न मानें। मेहनत का साफ रिकॉर्ड आपके काम आएगा।

धनु राशि फाइनेंस राशिफल शुरुआत में आवेश में निवेश रोकें। मध्य में आय के नए संकेत हों तो भी सुरक्षा और बचत की योजना के बिना आगे न बढ़ें। धन संबंधी दृष्टि से राहु का कुंभ के तीसरे भाव में होना नए संपर्क से अवसर के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है। मगर केतु सिंह के नौवें भाव में उत्साह और संतोष के बीच अंतर दिखाएगा। गुरु सिंह के नौवें भाव में बड़ी तस्वीर समझने में मदद कर सकता है, पर निवेश का नतीजा ग्रह देखकर तय नहीं किया जा सकता। शुक्र के वक्री रहते सौंदर्य, आराम और रिश्तों पर खर्च का निर्णय बदल सकता है। बुध की वक्री चाल के कारण भुगतान विवरण फिर जांचें। बचत का तय हिस्सा पहले अलग रखें। किसी से उधार लेना या देना जरूरी हो तो रकम, तारीख और शर्त साफ लिखें। घर, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बात आगे बढ़ सकती है, पर पहले जरूरत और अपनी भुगतान क्षमता की तुलना करें। पहले से चल रहे कारोबार में लंबित बिल, रिफंड, टैक्स के कागज या दोहराए जा रहे सब्सक्रिप्शन की जांच लाभकारी होगी। बड़े जोखिम के बजाय छोटे, समझे हुए फैसले इस सप्ताह ज्यादा आराम देंगे। किसी मित्र का उत्साह आपके बजट का विकल्प नहीं है।

धनु राशि हेल्थ राशिफल यात्रा और वाहन चलाने में सजग रहें। छोटे तनाव को बढ़ाने की बजाय दिनचर्या और नींद सुधारे। मंगल का कर्क के आठवें भाव में रहना गतिविधि बढ़ाने वाला प्रतीक है, लेकिन इससे बीमारी का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। शनि मीन के चौथे भाव में वक्री रहकर पुरानी आदतों और आराम के समय की समीक्षा की याद दिलाता है। चंद्रमा के भाव बदलने से कभी मेलजोल की इच्छा, कभी निजी समय की जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है। दोनों सामान्य हैं। लगातार काम और स्क्रीन के बीच कुछ मिनट की दूरी रखें। सुबह उठने, भोजन और सोने के लिए जितना संभव हो निश्चित समय चुनें। बाहर जाना हो तो पानी और हल्का भोजन साथ रखना उपयोगी रहेगा। थके होने पर कठिन बातचीत टाल दें। व्यायाम को चुनौती न बनाएं, हल्की सैर या स्ट्रेचिंग भी ठीक है। कोई तकलीफ बनी रहे या बढ़े तो ज्योतिषीय अनुमान लगाने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लें। अपने मन को शांत रखने के लिए दोस्तों से सहज बातचीत, किताब या कुछ देर बिना स्क्रीन बैठना मदद दे सकता है। अगले सप्ताह की तैयारी में आराम भी शामिल रखें।