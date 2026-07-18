Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 19-25 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Sagittarius Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Dhanu Saptahik Rashifal: नए हफ्ते की शुरुआत में हर कोई जानना चाहता है कि ये हमारे लिए कैसा होगा? धनु राशि के जातकों के लिए 19 से 25 जुलाई का समय कई नई चीजें लेकर आएगा। वहीं कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Rashifal 19-25 July 2026, धनु साप्ताहिक राशिफल: रविवार और सोमवार कन्या राशि का चंद्रमा करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान बढ़ाएगा। काम दिखाई देगा और लोग आपकी बात सुन सकते हैं। षष्ठी और सप्तमी में मेहनत का सही रिकॉर्ड रखें। प्रशंसा मिलने पर भी फैसला जल्दबाजी में न करें। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में आते ही आय, मित्र और नेटवर्किंग से लाभ मिल सकता है। बुधवार और गुरुवार सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा खर्च, नींद और मानसिक थकान बढ़ाएगा। शुक्रवार और शनिवार प्लान हल्के रखें। हर निमंत्रण और हर खरीद जरूरी नहीं है।
धनु साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में सम्मान और काम की व्यस्तता के बीच प्रेम के लिए समय निकालना होगा। मंगलवार का माहौल नरम है। जीवनसाथी आपकी किसी इच्छा या योजना में सहयोग दे सकता है। परिवार के साथ छोटी खुशी साझा करें। बुधवार तक सामाजिक मेलजोल से रिश्तों में गर्माहट रहेगी। गुरुवार शाम के बाद आपको थोड़ा अकेला समय चाहिए होगा। इसे बिना बताए दूरी न बनाएं। शुक्रवार और शनिवार थकान में बहस से बचें। पार्टनर को साफ बताएं कि आपको आराम चाहिए। छोटी ईमानदार बात बड़े भ्रम को रोक देगी।
धनु साप्ताहिक करियर राशिफल
करियर के लिए पहले तीन दिन मजबूत हैं। ऑफिस में मेहनत दिखेगी और वरिष्ठ समर्थन दे सकते हैं। कारोबारियों को नए ऑर्डर, पब्लिक डीलिंग या संपर्क से काम मिल सकता है। विद्यार्थी नियमित पढ़ाई रखें। नाम और पहचान से ज्यादा तैयारी पर भरोसा करें। मंगलवार और बुधवार नेटवर्किंग, टीमवर्क और समूह तैयारी के लिए अच्छे हैं। गुरुवार के बाद ऊर्जा घट सकती है। शुक्रवार को मेहनत और परिणाम बराबर न लगें तो गुस्सा न करें। शनिवार नया बड़ा काम शुरू करने के बजाय अधूरे काम, नोट्स और अगले सप्ताह की योजना पर ध्यान दें।
धनु साप्ताहिक धन राशिफल
शुरुआत में कमाई, भुगतान या उपयोगी सौदा आगे बढ़ सकता है। पहले से सोचे निवेश पर सीमित कदम लिया जा सकता है। लाभ की खुशी में खर्च न बढ़ाएं। मंगलवार से मित्र या नेटवर्क के जरिए नया मौका मिल सकता है। गुरुवार शाम के बाद खर्च चुपचाप बढ़ सकता है। यात्रा, ऑनलाइन खरीद और सामाजिक कार्यक्रम पर सीमा रखें। शुक्रवार की एकादशी भविष्य की सुरक्षा, बचत और सुरक्षित निवेश पर सोचने के लिए ठीक है। शनिवार को नुकसान भरने या मूड सुधारने के लिए खरीदारी न करें। शांत दिन में बचाया पैसा ज्यादा टिकता है।
धनु साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
पहले भाग में ऊर्जा और आत्मविश्वास ठीक रहेगा। काम की तारीफ मन को भी मजबूत करेगी। फिर भी लगातार बैठना, यात्रा या देर रात काम शरीर को थका सकता है। भोजन समय पर लें। गुरुवार शाम के बाद आराम की जरूरत बढ़ेगी। नींद, पाचन और शरीर के छोटे दर्द पर ध्यान दें। शुक्रवार और शनिवार ज्यादा मेहनत न करें। सामाजिक थकान भी थकान ही है। हल्की सैर, पानी और शांत समय आपको संतुलित रखेगा। इस सप्ताह लक्ष्य पहाड़ जीतना नहीं, कदम स्थिर रखना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र