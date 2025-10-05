Sagittarius weekly Horoscope dhanu saptahik rashifal 5-11 October 2025 future predictions धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 5 से 11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 5 से 11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5 से 11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 5 Oct 2025 06:49 AM
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (5-11 अक्टूबर, 2025): इस सप्ताह आप रोमांचक लेकिन संतुलित महसूस करेंगे। नई चीजें सीखने का मन होगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और व्यावहारिक फैसले काम आएंगे। छोटे-छोटे प्लान धीरे-धीरे खुशी भरी शुरुआत में बदलेंगे, बस मेहनत नियमित रखनी होगी। यह सप्ताह उत्साह और जिज्ञासा से भरा रहेगा और निरंतर सफलता मिलेगी। पढ़ाई या दोस्ताना बातचीत से नए आइडिया सामने आएंगे। काम में छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करके उनसे सीख लीजिए। पैसों में सोच-समझकर फैसला कीजिए। हल्की एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी की आदतें आपकी ऊर्जा को उज्ज्वल रखेंगी और सुखद सरप्राइज लाएंगी।

लव राशिफल : इस सप्ताह ईमानदारी और मजेदार सीख के साथ रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी। जो अविवाहित हैं, वे किसी दिलचस्प इंसान से मिल सकते हैं। साथी के साथ हल्की-फुल्की बातें, साझा गोल्स और भविष्य में सीख या ट्रैवल के प्लान्स रिश्ते को मजबूत करेंगे। वादों में जल्दबाजी न करें, छोटे कदमों पर साथ सहमत हों। नरमी से रुचि दिखाएं, ध्यान से सुनें और कोई आनंददायक एक्टिविटी प्लान करें। साझा हंसी और सम्मान से बंधन और गहरा होगा और भरोसा बढ़ेगा।

करियर राशिफल: काम में आपकी जिज्ञासा और तेज सीखने की क्षमता दिखेगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल नया आइडिया रखने या किसी रूटीन को धीरे-धीरे बेहतर बनाने में करें। टीममेट्स के साथ सहयोग करें और साफ सवाल पूछें ताकि गलतियां कम हों। एक साथ बहुत सारे काम न करें। बस दो काम चुनकर अच्छे से पूरा करें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट लगातार बेहतर तरीके दिखाएंगे। जरूरी स्टेप्स लिखकर रखें और सफलता को विनम्रता से शेयर करें, इससे भरोसा और अच्छा फीडबैक मिलेगा। इस सप्ताह किसी मेंटर से एक मुलाकात गाइडेंस देगी।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह फाइनेंस को संभलकर मैनेज करना होगा। एक साधारण बजट बनाएं और खर्च करने से पहले ट्रैवल या लर्निंग से जुड़े खर्च लिख लें। उत्साह में आकर आवेगपूर्ण शॉपिंग से बचें। एक छोटा सेविंग गोल्स तय करें और रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा जोड़ते रहिए। अगर कोई नया इनकम आइडिया सामने आए तो डिटेल और रिस्क ध्यान से देख लें फिर भी ही कदम बढ़ाएं। खर्च बांटने के लिए साफ बातचीत जरूरी है। धैर्य से काम लेने से आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आपकी हेल्थ एक्टिव और हल्की मूवमेंट और जिज्ञासु दिमाग से बेहतर होगी। नियमित वॉक, हल्का स्ट्रेचिंग या बिगिनर योग मूड को उठाएंगे और जकड़न कम करेंगे। संतुलित शाकाहारी खाना खाएं। फलों और नट्स को शामिल करें और पानी पर्याप्त पीते रहें ताकि एनर्जी बनी रहे। देर रात स्क्रीन टाइम सीमित करें और सोने का समय नियमित रखें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान से तनाव कम होगा। अगर स्ट्रेस बढ़े तो भरोसेमंद दोस्त से बातें कीजिए और थोड़ा ज्यादा आराम करें ताकि सप्ताह अच्छा रहे।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)