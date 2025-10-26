Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius weekly Horoscope dhanu saptahik rashifal 26 October- 1 november 2025 future predictions
धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 26 Oct 2025 06:57 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर 2025): प्यार से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएं और एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हो और हेल्थ भी परफेक्ट है। इस सप्ताह आप खुश रहेंगे। प्यार के मसले सुलझाएं और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां अधिक रहेंंगी। इस हफ्ते हेल्थ और वेल्थ दोनों शानदार रहेंगे।

लव राशिफल: रिश्ते में इस हफ्ते हल्की-फुल्की टकरार हो सकती है। आप थोड़ा चिड़चिड़े रह सकते हो और उनके अचानक रिएक्शन से रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। हफ्ते का दूसरा भाग क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा रहेगा, जबकि कुछ लड़कियां अपने एक्स-लवर के पास वापस जा सकती हैं। अपने रवैये की दिक्कतों को समझने और स्वीकार करने से रिश्ता और मजबूत होगा। जो सिंगल हैं, उन्हें हफ्ते के पहले भाग में किसी स्पेशल शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है।

करियर राशिफल: काम में प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के हर तरीके अपनाएं। कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनके लिए आपको लंबी दूरी ट्रैवल करनी पड़ सकती है। मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, आईटी और आर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए ये आम रहेगा। क्लाइंट्स से अप्रिशिएशन मिलने के भी चांस हैं, खासकर अगर आप फाइनेंस, ऑफशोर सेल्स या हेल्थकेयर में हो। स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जबकि कुछ प्रोफेशनल्स जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं। बिजनेसमैन को नए पार्टनरशिप में सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि, हफ्ते का पहला भाग नया कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते पैसा आएगा और इससे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। कुछ महिलाएं भाई या किसी रिश्तेदार के साथ पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद सुलझा लेंगी। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सही प्लान बनाएं और किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना भी अच्छा रहेगा। आप स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फंड्स आते रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही। लेकिन जो डायबिटिक हैं उन्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। भारी सामान उठाने से बचें। जोड़ों में दर्द रह सकता है और सीनियर लोगों को कान से जुड़ी किसी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। बच्चों को वायरल फीवर से राहत मिलेगी, लेकिन मुंह से जुड़ी छोटी दिक्कतें या हल्के जख्म रह सकते हैं।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

