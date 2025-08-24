धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 24 से 30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 24 से 30 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 24 Aug 2025 06:47 AM

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (24-30 अगस्त, 2025): रोमांटिक रिलेशनशिप में परेशानियों को सुलझाने की जरूरत है। कार्यस्थल पर सतर्क होकर कार्यों की जिम्मेदारी लें। अपने प्रयासों से सम्मानित किए जाएंगे। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे।

लव राशिफल : प्रेमी को प्रेम और स्नेह दिखाएं। यह आपको भी वापस मिल सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करने का उत्तम समय है। कुछ लोगों को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा और कुछ फीमेल्स का विवाह होगा। आप रिलेशनशिप में गलतफहमी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति अनियंत्रित होने से पहले इसे सुलझाएं। पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। कुछ फीमेल्स को प्रपोजल मिल सकता है। आपकी पुराने प्यार के पास वापस जाने का भी मौका मिल सकता है।

करियर राशिफल : करियर में, इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए तरक्की और प्रगति के अवसर स्वंय ही उपलब्ध होंगे। अपने स्किल और टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें। ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें और नए आइडियाज और प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहें। व्यवस्थित रहें और अपने गोल्स पर फोकस करें। आपको मेहनत का फल मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करने के लिए नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से मिलें, जिनकी रुचियां आपसे मैच खाती हों।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक मामलों में, यह सप्ताह स्थिरता और विकास की भावना लेकर आया है। निवेश या अप्रत्याशित धन लाभ को लेकर गुड न्यूज मिल सकती है। यह बजट और खर्च करने की आदतों का आकलन करने का उत्तम समय है।इससे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। भविष्य की जरुरतों के लिए पैसे बचाएं। अगर जरूरी हो,तो आर्थिक मामलों में फाइनेंसशियल एडवाइजर की मदद मिलें, ताकि आसानी से फाइनेंसशियल प्लानिंग कर सकें।

स्वास्थ्य राशिफल : इस सप्ताह आपको लाइफ में बैलेंस बनाने से और सेल्फकेयर से स्वास्थ्य को फायदा होगा। पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। अपने डेली रूटीन में योग व मेडिटेशन को शामिल करें। हाइड्रेटेड रहें और हेल्दी फूड से बॉडी को न्यूट्रीशन प्रदान करें। यह स्ट्रेस लेवल पर नजर रखने का अच्छा समय है। इससे कम करने का प्रयास करें।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com