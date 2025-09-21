धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 21 से 27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 21 से 27 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (21-27 सितंबर, 2025): इस हफ्ते धनु राशि वालों को उत्सुकता से छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं। कोई नया स्किल सीखें। दयालु शब्दों में बात करें और जल्द ही किसी छोटी ट्रिप या सीखने वाले काम की योजना बनाएं ताकि खुशी और ग्रोथ मिले। इस हफ्ते नया सीखना और हल्की यात्रा के मौके अच्छे रहेंगे। बातचीत नए दरवाजे खोल सकती है। वर्क में फ्लेक्सिबल प्लान फायदा देंगे। पैसों के मामले में सिम्पल ट्रैकिंग और थोड़ी बचत जरूरी है। प्यार में शेयर किया गया फन लव लाइफ को मजबूत करेगा। खर्च में मॉडरेशन रखें और आराम करें ताकि एनर्जी लेवल ऊंचा रहे। दोस्तों के साथ ज्यादा स्माइल करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में छोटे-छोटे अनुभवों को शेयर करने से खुशी मिलेगी। पार्टनर के साथ छोटी वॉक, मिनी लेसन, या प्लेफुल गेम प्लान करें और साथ में हंसें। अपनी ईमानदार फीलिंग्स गर्मजोशी से बताएं और बड़े वादों से बचें। अगर सिंगल हैं तो किसी क्लास, क्लब या फ्रेंडली इवेंट में जाएं। जहां लोग तुम्हारे हॉबीज शेयर करते हों। खर्च कम रखें और फन पर ध्यान दें। सरल और सीनियर पल अच्छे यादें और भरोसा बनाते हैं। रोजाना थोड़ा समय एक-दूसरे को देने की आदत बनाएं।

करियर राशिफल: वर्क में क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल नए यूजफुल स्किल सीखने के लिए करें। सिंपल सवाल पूछें और छोटे-छोटे टास्क्स में वॉलंटियर करें ताकि आपका विलिंग एटीट्यूड दिखे। बड़े काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में करें। हां कहो लेकिन लिमिट्स रखो ताकि एक साथ बहुत काम न बढ़ जाए। जो सीखें उसे दूसरों के साथ शेयर करें। टीचिंग से नॉलेज मजबूत रहती है। ब्राइट एनर्जी और स्टीडी नोट्स से प्रोग्रेस दिखाई देगी। छोटी-छोटी जीत को रोज सेलीब्रेट करें।

आर्थिक राशिफल: पैसा स्थिर रहेगा लेकिन सावधानी से फायदे सुरक्षित रहेंगे। किसी पेपर पर साइन करने से पहले पढ़ें और डेट्स चेक करो। अभी बड़े लोन या उधार से बचें। मदद के दूसरे तरीके अपनाएं। हर इनकम से थोड़ा-थोड़ा सेव करें ताकि भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकें। खरीदारी करते समय सावधान रहें। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो एक क्लियर ओपिनियन लें और पहले थोड़ा अमाउंट टेस्ट करें। शांत फैसले तुम्हारे फंड्स सुरक्षित रखेंगे। रिसीट्स और नोट्स रखो ताकि ट्रैकिंग आसान रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: गहरी भावनाएं नींद पर असर डाल सकती हैं। सोने से पहले डीप ब्रीदिंग या छोटी शांत वॉक करें ताकि मन शांत हो। हल्का वेजिटेरियन खाना खाएं। फ्रेश फ्रूट और होल ग्रेन्स डाइट में शामिल करें ताकि बॉडी को स्टीडी फ्यूल मिले। पर्याप्त पानी पिएं और थकान लगे तो आराम करें। कोई भी फन या ट्रैवल प्लान करते समय सेफ्टी का ध्यान रखें। केयरलेस रिस्क न लें। अगर अस्वस्थ महसूस हो, तो हेल्थ वर्कर से बात करें और क्लियर एडवाइस और केयर लें।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com