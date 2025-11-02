धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 2 से 8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 2 से 8 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 2 Nov 2025 06:25 AM

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (2-8 नवंबर 2025): इस हफ्ते धनु राशि वाले जातक जोश से भरे रहेंगे। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कुछ नया करने का मन बनेगा और छोटे-छोटे रिस्क या बदलाव आपको बड़ी खुशी दे सकते हैं। लोगों से मदद मिलेगी और नई योजनाओं के लिए ताजगी भरा उत्साह भी रहेगा। साफ-साफ बोलें, चीजें नोट करें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें। फायदा जरूर दिखेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार का माहौल हल्का-फुल्का और खुशियों से भरा रहेगा। पार्टनर हैं तो साथ में कहीं बाहर घूमने या घर पर कुछ स्पेशल बनाने की प्लानिंग करें। छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेंगी। अगर सिंगल हैं तो किसी ग्रुप या क्लास में दिलचस्प इंसान से मुलाकात हो सकती है। खुले दिल से बातें करें, लेकिन धीरे चलें। हंसी-मजाक और समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है।

करियर राशिफल: काम में इस हफ्ते नई चीजें सीखने और खुद को दिखाने का मौका मिलेगा। छोटे-छोटे टास्क लें जो आपको नई स्किल सिखाएं। टीम के साथ बात करें, सवाल पूछें और सीखने की कोशिश करें। कोई शॉर्ट कोर्स या ऑनलाइन वीडियो आपकी मदद कर सकता है। धीरे-धीरे लेकिन लगातार काम करें। अगर ट्रैवल या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा मौका मिले तो सोच-समझकर हां कहें। इस हफ्ते मेहनत का असर साफ दिखेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हफ्ता स्थिर रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। किसी भी एक्स्ट्रा इनकम में से थोड़ा हिस्सा बचा लें। जल्दबाजी में खर्च या साइन करने से पहले हर बात ध्यान से पढ़ें। अगर कोई नया कमाई का ऑफर मिले तो सब डिटेल पूछकर ही हां कहें। परिवार से पैसों पर खुलकर बात करें और खर्च का हिसाब लिखकर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी एनर्जी इस हफ्ते काफी अच्छी रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। नींद पूरी लें, रोज़ थोड़ी सैर करें और हल्का-फुल्का खाना खाएं। तला-भुना और भारी खाना कम करें। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें और हर घंटे थोड़ा स्ट्रेच करें। अगर मन बेचैन लगे तो कुछ मिनट गहरी सांस लें या थोड़ा ध्यान करें।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com