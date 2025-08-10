धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए 10 से 16 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, 10 से 16 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल (10-16 अगस्त, 2025): जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। रिश्तों में खुशहाली आएगी। आय में वृद्धि के नए सोर्स बनेंगे।। साझेदारी के व्यापार में धन लाभ होगा। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। सेल्फकेयर एक्टिविटीज में शामिल हों। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे।

लव राशिफल : रिलेशनशिप में थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर बेचैनी महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेकर साथी से ओपन डिस्कस करें। रिश्तों में समझदारी से फैसले लें। पार्टनर के इमोशन्स को लेकर सेंसिटिव रहें। लव लाइफ में आ रही परेशानियों को साथ मिलकर दूर करने की कोशिश करें। सिंगल जातकों की इस वीक नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

करियर राशिफल : ऑफिस के सभी टास्क को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कंपलीट करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके कम्युनिकेशन स्किल की प्रशंसा होगी। कड़ी मेहनत और लगन के साथ सभी कार्यों को कंपलीट करें। इस वीक आईटी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डिजाइनर्स को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। ऑफिस गॉशिप से दूर रहें और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। बिजनेसमेन को व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे और पार्टनरशिप के बिजनेस में फंड मिलने में आसानी होगी।

आर्थिक राशिफल : यह सप्ताह आर्थिक मामलों में बेहद लाभकारी साबित होगा। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस वीक आप सोच-समझकर प्रॉपर्टी या शेयर्स में इनवेस्ट कर सकते हैं। नया फाइनेंसशियल प्लान बनाएं और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट पर फोकस करें। लोन या उधार लिया गया धन वापस करने का शुभ समय है। हालांकि, धन से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लें।

स्वास्थ्य राशिफल : वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के बड़े-बुजुर्गों को डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत पड़ सकती है। डेली एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट लें। नए साल के मौके पर योगा की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपकी ओवर ऑल हेल्थ इंप्रूव होगी।

धनु राशि के गुण:

सकारात्मक: ज्ञानी, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान, जिंदादिल, आशावादी

नकारात्मक: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शुभ अंग: जांघें व यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com