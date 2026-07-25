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धनु साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: चंद्रमा बदलेगा भाग्य, रविवार से दिखेंगे ये बदलाव

By Anita Baranwal
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Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा रुकावट महसूस हो सकता है लेकिन चंद्रमा आपका भाग्य बदलेगा। जानिए कैसे? 

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धनु साप्ताहिक राशिफल

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा खर्च, नींद और मन की थकान बढ़ा सकता है। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में आते ही ऊर्जा, सम्मान और आत्मविश्वास लौटेगा। द्वादशी से त्रयोदशी का समय अपनी दिशा तय करने और पुराने संकोच छोड़ने के लिए अच्छा है। लोगों का ध्यान मिलेगा, पर हर प्रशंसा को अंतिम सत्य न मानें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। धन, परिवार और वाणी पर ध्यान बढ़ेगा। मंगलवार शाम से बुधवार रात तक पूर्णिमा आपकी मौजूदगी और भावनाएं दोनों तेज रखेगी। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा संदेश, यात्रा, भाई बहन और नए संपर्क सक्रिय करेगा। सप्ताहांत में साहस बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी और बहस से लाभ कम हो सकता है।

धनु लव साप्ताहिक राशिफल

रविवार के बाद आपका आकर्षण और खुलापन बढ़ेगा। पार्टनर आपकी ऊर्जा से प्रभावित होगा, लेकिन अपनी योजना थोपना ठीक नहीं है। साथ बाहर जाना, खाना या किसी कार्यक्रम में जाना रिश्ते को ताजगी देगा। अविवाहित लोग किसी नए परिचय में रुचि महसूस कर सकते हैं, पर व्यवहार को समय दें। मंगलवार शाम के बाद परिवार और पैसे की बात रिश्ते में आएगी। मीठी भाषा बहुत काम करेगी। पूर्णिमा के दौरान छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। शुक्रवार से संदेश और मुलाकात आसान होंगे। भाई बहन या किसी युवा सदस्य की बात के कारण तनाव बने तो पार्टनर को बीच में न खींचें।

धनु करियर साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह की शुरुआत पहचान, प्रस्तुति और नेतृत्व के लिए अच्छी है। विद्यार्थी इंटरव्यू, परीक्षा या सार्वजनिक बोलने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कारोबार में अलग अलग स्रोतों से पूछताछ या ऑर्डर आ सकते हैं। फिर भी निर्णय खुद जांचें। प्रशंसा के कारण शर्तें न भूलें। मंगलवार शाम से कमाई, क्लाइंट और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। बुधवार तक परिणाम अच्छे हो सकते हैं, पर मन अस्थिर रहेगा। शुक्रवार के बाद छोटी यात्रा, सेल्स, लेखन और नेटवर्किंग उपयोगी होंगे। शनिवार को संपर्क से अवसर बन सकता है। हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं है। पहले प्राथमिकता तय करें।

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धनु फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल

रविवार सुबह तक खर्च और मन की थकान से बजट ढीला हो सकता है। उसके बाद कमाई और आत्मविश्वास सुधरेगा। व्यापार, सार्वजनिक काम या पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। फिर भी खुशी में रकम फैलाने के बजाय पहले बचत अलग रखें। मंगलवार शाम से परिवार, बिल और भविष्य की योजना पर ध्यान दें। पूर्णिमा के समय जोखिम वाला निवेश आकर्षक लग सकता है, पर सीमा जरूरी है। शुक्रवार के बाद यात्रा और संचार पर खर्च बढ़ेगा। छोटे भुगतान समय पर करें। शनिवार को किसी चमकदार प्रस्ताव पर केवल उत्साह के कारण सहमति न दें।

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मकर हेल्थ साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में नींद टूटना, मन भारी या शरीर सुस्त लग सकता है। रविवार सुबह के बाद ऊर्जा लौटेगी। व्यायाम या सुबह की सैर फिर शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में ज्यादा मेहनत न करें। पूर्णिमा के आसपास उत्साह और बेचैनी साथ रहेंगे। देर रात, भारी भोजन और लगातार सामाजिक कार्यक्रम थका सकते हैं।शुक्रवार और शनिवार यात्रा में पानी और भोजन की व्यवस्था रखें। गला, कंधे और स्क्रीन की थकान पर ध्यान दें। नियमितता आपका आत्मविश्वास भी स्थिर रखेगी।

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सप्ताह की सलाह

रविवार के बाद मिली ऊर्जा को दिशा दें। पूर्णिमा में विनम्र रहें और सप्ताहांत के संपर्कों को साफ प्राथमिकता से संभालें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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