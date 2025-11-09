धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope 9-15 November 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: प्रेम संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहल करें। आप अपने काम में अच्छे हैं, और यह आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। समझदारी से आर्थिक फैसले लें। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

धनु राशि के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? धनु लव लाइफ: रिश्ता अधिक बातचीत की मांग करता है। आपको प्रेम संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ जातक जो ब्रेक के कगार पर हैं, वे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। अपने साथी को छुट्टी पर ले जाएं या सरप्राइज गिफ्ट दें। कुछ प्रेम संबंध टॉक्सिक हो सकते हैं, और जिन महिलाओं को यह घुटन भरा लगता है, वे इससे बाहर आ सकती हैं।

करियर राशिफल: आप पर नैतिकता से विचलित होने का दबाव हो सकता है। इससे ऑफिस में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए कम्यूनिकेशन स्किल्स का उपयोग करें। आईटी, हेल्थ केयर, हास्पिटैलिटी, मीडिया, विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक, एच आर, बैंकिंग और मैनेजमेंट पेशेवरों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस की गॉसिप से बचें। सप्ताह के मध्य में आने वाली छोटी-मोटी चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए कदम उठाएं। जिन लोगों के पास नौकरी के लिए इंटरव्यू हैं, वे सफल होंगे। बिजनेसमैन नए विस्तार की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह सप्ताह व्यापार और धन दोनों के लिहाज से अच्छा है।

फाइनेंशियल लाइफ: कुछ पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जबकि फ्रीलांसिंग करने वालों को भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा। इस सप्ताह आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझा सकते हैं। शेयर और ट्रेडिंग के प्रति आपके जुनून के बावजूद, निवेश पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा, जिसमें सट्टा व्यवसाय भी शामिल है। व्यवसायी प्रमोटर के माध्यम से धन जुटा सकते हैं और नए साझेदारी सौदों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: व्यायाम की कमी और ऑयल युक्त भोजन जैसे अनहेल्दी आदतों से बचें। जोड़ों के दर्द को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। बीमारियों से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको माइग्रेन, वायरल बुखार या मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस सप्ताह त्वचा और कान में संक्रमण भी आम रहेगा। बुजुर्गों को पानी के नीचे की गतिविधियों से बचना चाहिए। बच्चों को खेलते समय भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ