Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Weekly Horoscope 9-15 November 2025 dhanu rashi saptahik rashifal
धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Sagittarius Weekly Horoscope 9-15 November 2025 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sun, 9 Nov 2025 07:06 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Weekly Horoscope, धनु साप्ताहिक राशिफल: प्रेम संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहल करें। आप अपने काम में अच्छे हैं, और यह आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। समझदारी से आर्थिक फैसले लें। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु राशि के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

धनु लव लाइफ: रिश्ता अधिक बातचीत की मांग करता है। आपको प्रेम संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ जातक जो ब्रेक के कगार पर हैं, वे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। अपने साथी को छुट्टी पर ले जाएं या सरप्राइज गिफ्ट दें। कुछ प्रेम संबंध टॉक्सिक हो सकते हैं, और जिन महिलाओं को यह घुटन भरा लगता है, वे इससे बाहर आ सकती हैं।

करियर राशिफल: आप पर नैतिकता से विचलित होने का दबाव हो सकता है। इससे ऑफिस में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए कम्यूनिकेशन स्किल्स का उपयोग करें। आईटी, हेल्थ केयर, हास्पिटैलिटी, मीडिया, विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक, एच आर, बैंकिंग और मैनेजमेंट पेशेवरों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस की गॉसिप से बचें। सप्ताह के मध्य में आने वाली छोटी-मोटी चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए कदम उठाएं। जिन लोगों के पास नौकरी के लिए इंटरव्यू हैं, वे सफल होंगे। बिजनेसमैन नए विस्तार की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह सप्ताह व्यापार और धन दोनों के लिहाज से अच्छा है।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर मंगल की वृश्चिक राशि में, 16 नवंबर से इन राशियों का अच्छा टाइम शुरू
ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

फाइनेंशियल लाइफ: कुछ पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जबकि फ्रीलांसिंग करने वालों को भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा। इस सप्ताह आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझा सकते हैं। शेयर और ट्रेडिंग के प्रति आपके जुनून के बावजूद, निवेश पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा, जिसमें सट्टा व्यवसाय भी शामिल है। व्यवसायी प्रमोटर के माध्यम से धन जुटा सकते हैं और नए साझेदारी सौदों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: व्यायाम की कमी और ऑयल युक्त भोजन जैसे अनहेल्दी आदतों से बचें। जोड़ों के दर्द को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। बीमारियों से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको माइग्रेन, वायरल बुखार या मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस सप्ताह त्वचा और कान में संक्रमण भी आम रहेगा। बुजुर्गों को पानी के नीचे की गतिविधियों से बचना चाहिए। बच्चों को खेलते समय भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:30 साल बाद मीन राशि में शनि चलेंगे सीधी चाल, इन 3 राशियों का बदलेगा समय

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Weekly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने